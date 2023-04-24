Кто первый может начать контрнаступление и что на него может повлиять: объяснил военный эксперт

Не наблюдается ли сейчас накопление сил со стороны Украины и России и игры нервов, кто первым не выдержит и начнет радикальные действия на фронте, чтобы ловить друг друга на контратаках?

Об этом рассказал в студии ТСН в рамках телемарафона военный эксперт Владислав Селезнев.

“Мне кажется, что вопрос даже не в том, кто начнет первым, ведь очевидно, что пока погодные условия не способствуют перемещению тяжелой бронетехники, в частности танков, невозможно говорить вообще о движении техники ни украинских сил обороны, ни вражеских сил. Но ведь очевидно, что в этом поединке победит та сторона, которая более тщательно и качественно подготовится. Ибо нынешняя война это, в первую очередь, война ресурсов — артиллерийских, человеческих, материально-технических и других составляющих, которые являются определяющими на поле боя. Даже если россияне стартуют первыми, пытаясь взять на себя инициативу на поле боя, в случае, если украинская армия будет иметь достаточное количество тех же ресурсов, которые являются определяющими — дальнобойные ракеты, которые нам позволят уничтожать вражеские склады с боеприпасами”, — рассказал Владислав Селезнев. .

По его словам, Россия тоже скапливает ресурсы. Когда они будут применены точно неизвестно — во время украинского контрнаступления на определенных участках или, возможно, для поддержки путинской армии, которая будет наступать на наши рубежи.

“То есть ситуация действительно очень динамичная. Когда Буданов говорит, что все мы находимся на пороге очень бурных событий, он будет прав”, — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что Украина и Россия могут осуществить общий обмен пленными. Речь идет о формате "всех на всех".

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