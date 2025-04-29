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Когда будет лучшее время для переговоров с Россией: военный медик дал четкий ответ
Армия РФ не может захватить достаточно населённых пунктов, чтобы иметь сильную позицию на переговорах.
До конца 2025 г. Россия должна понять, что силы заканчиваются. Вероятно, это будет лучший момент для переговоров .
Об этом сказал военный медик и медицинский менеджер Глеб Битюков в интервью "Свобода Live".
Сейчас линия фронта практически не двигается. Разве что очень медленно. К примеру, в прошлом году во время наступления РФ все выглядело так, что вот-вот россияне зайдут в Покровск. -
"Но они не зашли в Покровск. Они и сейчас не там, нам удается их отодвинуть немного. Опять же, Купянск? Не дошли, не взяли. Не то что Константиновку, даже Времен Яр, только кусок захватили. Курская операция - да, они забрали территорию, которая частично была под нашим контролем, но с нашим контролем. нет”, - подчеркнул Битюков.
Раньше оккупанты штурмовали нас на БТР и танках, потом на жигулях, сейчас — на мотоциклах. Нехватка техники, запасы со времен Второй мировой иссякли или заканчиваются, новые они не успевают изготовить.
"Объективно у них силы заканчиваются. Гипотезирую, что они этого пока не понимают. Но, если мы продолжим в таком же духе, до конца года они поймут, что не могут продвигаться. Тогда с этим надо будет что-то с этим делать. Новых увлечений нет, отступать они тоже не могут. Возможно, тогда будет лучшее время для переговоров", - завершил он.
Ранее Венс заявил: переговоры по урегулированию российско-украинского "конфликта" находятся в самом разгаре.