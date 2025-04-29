Когда будет лучшее время для переговоров с Россией: военный медик дал четкий ответ

Переговоры / © ТСН.ua

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До конца 2025 г. Россия должна понять, что силы заканчиваются. Вероятно, это будет лучший момент для переговоров .

Об этом сказал военный медик и медицинский менеджер Глеб Битюков в интервью "Свобода Live".

Сейчас линия фронта практически не двигается. Разве что очень медленно. К примеру, в прошлом году во время наступления РФ все выглядело так, что вот-вот россияне зайдут в Покровск. -

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"Но они не зашли в Покровск. Они и сейчас не там, нам удается их отодвинуть немного. Опять же, Купянск? Не дошли, не взяли. Не то что Константиновку, даже Времен Яр, только кусок захватили. Курская операция - да, они забрали территорию, которая частично была под нашим контролем, но с нашим контролем. нет”, - подчеркнул Битюков.

Раньше оккупанты штурмовали нас на БТР и танках, потом на жигулях, сейчас — на мотоциклах. Нехватка техники, запасы со времен Второй мировой иссякли или заканчиваются, новые они не успевают изготовить.

"Объективно у них силы заканчиваются. Гипотезирую, что они этого пока не понимают. Но, если мы продолжим в таком же духе, до конца года они поймут, что не могут продвигаться. Тогда с этим надо будет что-то с этим делать. Новых увлечений нет, отступать они тоже не могут. Возможно, тогда будет лучшее время для переговоров", - завершил он.

Ранее Венс заявил: переговоры по урегулированию российско-украинского "конфликта" находятся в самом разгаре.

