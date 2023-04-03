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Когда будут новые ракетные удары РФ: Жданов указал на признаки подготовки к обстрелу

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1308
Время на прочтение
1 мин
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Когда будут новые ракетные удары РФ: Жданов указал на признаки подготовки к обстрелу

Фото: Associated Press

Эксперт считает, что РФ могла изготовить новые партии ракет.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что в ближайшее время может произойти новая ракетная атака на территории Украины. Об этом свидетельствует то, что в Черном море находятся ракетоносители с "Калибрами".

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Вероятность ракетных ударов высока. Мы знаем, что в Черном море находятся носители ракет "Калибр", а потому это признак того, что следует ожидать ракетных ударов. Сейчас мы не знаем, в каком состоянии находится российская стратегическая авиация, в частности, что происходит на аэродромах, где она базируется. Но, вероятно, Россия могла изготовить несколько ракет ради попыткы что-то организовать. Или же они будут готовить их к нашему контрнаступлению", — сказал Жданов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что размещение ядерного оружия в Беларуси не защитит это государство от НАТО, а наоборот, так Путин сделал соседнюю страну "мишенью номер один".

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Дата публикации
Просмотры
1308
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