Когда будут новые ракетные удары РФ: Жданов указал на признаки подготовки к обстрелу

Военный эксперт Олег Жданов считает, что в ближайшее время может произойти новая ракетная атака на территории Украины. Об этом свидетельствует то, что в Черном море находятся ракетоносители с "Калибрами".

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Вероятность ракетных ударов высока. Мы знаем, что в Черном море находятся носители ракет "Калибр", а потому это признак того, что следует ожидать ракетных ударов. Сейчас мы не знаем, в каком состоянии находится российская стратегическая авиация, в частности, что происходит на аэродромах, где она базируется. Но, вероятно, Россия могла изготовить несколько ракет ради попыткы что-то организовать. Или же они будут готовить их к нашему контрнаступлению", — сказал Жданов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что размещение ядерного оружия в Беларуси не защитит это государство от НАТО, а наоборот, так Путин сделал соседнюю страну "мишенью номер один".

Читайте также: