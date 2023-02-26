Когда будут удары по критической инфраструктуре: в Воздушных силах призывали не ждать символических дат

Российские оккупанты могут нанести удары по гражданской инфраструктуре в любой момент, не привязываясь к символическим датам.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

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"Я сейчас нахожусь в Виннице, и люди в эти дни здесь, как и на западе Украины, ожидают удары дальнобойными ракетами. Я хочу сказать, что в режиме ежедневного ожидания живут Харьковская, Одесская, Запорожская, Херсонская области. Взрывы там раздаются, удары. Жители не выбирают себе там дату 23-24 февраля — они живут с этим. И Украина должна знать, что там очень горячо. Мы говорим, что враг будет атаковать критическую инфраструктуру, и привязываемся к символическим датам. Однако у нас война, и удар может быть в любой момент", – подчеркнул Игнат.

Он призвал украинцев не падать духом, не поддаваться панике, а также приобщаться к обучению будущих операторов ПВО на базе Харьковского университета имени Ивана Кожедуба.

"Набор в Харьковский университет продолжается, во время войны процедура поступления упрощена. Девушки и ребята будут работать уже на новейших системах: IRIS-T, NASAMS, Patriot и SAMP/T. Обучение за рубежом также предусмотрено", – сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк рассказала, что сегодня Россия не вывела в Черное море ракетоносители, однако угроза удара остается.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснил, почему Россия не устроила 24 февраля массированный ракетный удар.

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