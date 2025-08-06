Когда для Путина наступит критическая ситуация с войной: командующий ДШВ назвал условие

Президент РФ Владимир Путин и российские военные и российские военные / © ТСН

Реклама

Для президента России Владимира Путина может сложиться критическая ситуация, когда у страны-агрессора закончатся добровольцы, которые идут воевать за деньги.

Такое мнение новый командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол высказал в интервью «Телеграфу».

Критический момент для Путина

Апостол прокомментировал тезис журналиста о впечатлении, что у России есть еще много бойцов.

Реклама

«Раньше у них были ЧВК „Вагнер“ — подготовленные бойцы, сильный противник. Их уже нет. Также был их кадровый спецназ. Мы — ВСУ — его утилизировали тоже. Они провели первую волну мобилизации — увидели, что это имеет социальные последствия. Когда кончатся добровольцы „за бабло“, и тогда начнется новая волна мобилизации, которая для Путина может стать критической«, — рассказал командующий ДШВ.

Апостол — о войсках КНДР

Он также оценил боевые умения и мотивацию северокорейских бойцов, которых враг привлек для освобождения Курской области.

«Во время первых их попыток штурмовать наши позиции было весело наблюдать. Как в фильмах о Второй мировой: рота идет в наступление цепью. А за ним разворачивается минометная батарея. Бригады их уничтожили. Конечно, они учились и были вынуждены адаптироваться к реалиям современной войны», — отметил Апостол.

Супермотивацию военных КНДР, о которых многие говорили, командующий воспринимает больше как страх. Ведь эти бойцы понимали — если попадут в плен, их родные и близкие дома будут уничтожены, поэтому убивали себя, подрывая гранатами.

Реклама

Командующий ДШВ сравнил северокорейских военных с украинскими контрактниками, которые сдерживали начало российского вторжения. По словам Апостола, с военной точки зрения, бойцы из КНДР «не показали чего-то чрезвычайного или крутого».

«Наши контрактники образца начала 2022 года на голову сильнее. Хотя действительно идеология, промытые мозги и страх заставляют корейцев сунуть „мясом“ вперед. А в общем они улучшили свои навыки, и недооценивать их мы не можем. Сюда входит: сколько им лет, сколько они в армии и из какого подразделения — это влияет на их действия на поле боя», — объяснил командующий ДШВ.

К слову, ранее политолог Вадим Денисенко высказал мнение, что Путин пока не готов объявлять новую волну мобилизации из-за страха. Однако, не исключено, что вскоре у президента РФ не останется другого выбора.

Заметим, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне сообщил, что несмотря на колоссальные потери России в июле — более 33,2 тыс. человек — враг увеличивает группировку на 9000 бойцов ежемесячно. Агрессор планирует до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы.

Реклама

По словам директора программ безопасности центра глобалистики Стратегия XXI Павла Лакийчука, чтобы россияне потеряли свой потенциал для ведения дальнейшей войны, их ежедневные потери должны достигать от 1300 до 1600 бойцов.