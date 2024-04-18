Когда F-16 будут летать в украинском небе: премьер Дании приятно удивил ответом

Западный политик подчеркнул, что эти истребители обладают противовоздушным потенциалом.

Первый современный истребитель F-16 с подготовленными украинскими пилотами ожидается к началу лета.

Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо перед специальным заседанием Европейского совета в четверг, 18 апреля.

Западный политик подчеркнул, что эти истребители также обладают противовоздушным потенциалом.

"И здесь Бельгия играет очень важную роль. Потому что именно мы заботимся о том, чтобы украинские пилоты были подготовлены. Поставка первого самолета с подготовленными летчиками должно состояться до лета", – заявил де Кроо.

Напомним, ранее в Воздушных силах рассказали, как случаи истребители F-16 повлияют на ход войны в Украине.

К слову, министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна планирует передать Украине 24 истребителя F-16.

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