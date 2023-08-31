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Когда F-16 будут в Украине и сколько истребителей нужно ВСУ: Зеленский ответил

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Когда F-16 будут в Украине и сколько истребителей нужно ВСУ: Зеленский ответил

Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

Зеленский объяснил, что истребители Украине необходимы для защиты гражданского населения.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что истребители F-16 будут в Украине уже в начале 2024 года. Он добавил, что ВСУ нужно ориентировочно 160 западных самолетов, чтобы доминировать в небе.

Об этом он сказал в интервью португальскому телеканалу RTP.

"Сегодня мы имеем договоренность о предстоящей поставке 50-60 F-16. Почему я так говорю? Потому что в разное время мы будем иметь разное количество истребителей. В общей сложности нам нужно около 160 истребителей для того, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве", – сказал украинский президент.

Зеленский сказал, что истребители должны заработать в украинском небе "в начале следующего года". Он отметил, что это "позже, чем он хотел". Президент добавил, что истребители необходимы для защиты и защиты гражданского населения, а не для контрнаступления. Также Украине необходима западная авиация, чтобы РФ не доминировала в Черном и Азовском морях, блокируя зерновой коридор.

Напомним, Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на второй срок, если выборы будут во время войны.

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Дата публикации
Просмотры
758
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