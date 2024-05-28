Когда F-16 прибудут в Украину и как не дать их сразу уничтожить: британский военный ответил

Шон Белл предупредил, что F-16 будут очень уязвимы в такой динамичной и враждебной воздушной среде Украины.

После того, как F-16 будут размещены, перед Украиной встанет задача – когда и где использовать эти ценные ресурсы и как избежать их уничтожения, прежде чем они смогут способствовать украинским оборонным усилиям.

Об этом заявил британский военный эксперт, вице-маршал британской авиации Шон Белл, передает Sky News.

По его словам, F-16 дадут Украине неоценимый, хоть и дефицитный, ресурс. Западные истребители можно было бы использовать для поддержки линии фронта, но они будут очень уязвимы в такой динамичной и враждебной воздушной среде.

"Они также могут быть использованы для нанесения ударов по ключевым военным целям на территории России, что, несомненно, заставит Москву изменить тактику. Или, если бы Украина хотела угрожать Крыму, F-16 могли бы быть использованы для скоординированной атаки в поддержку более широкой кампании", – говорит эксперт.

Шон Белл предполагает, что первый транш истребителей F-16, передаваемых Украине, может поступить уже в начале июля. Однако неясно, будут ли к тому времени другие составляющие этого мощного воздушного потенциала.

"Обеспечение надежного и эффективного боевого воздушного потенциала Украины нуждается в надлежаще подготовленных и опытных пилотах, наземном экипаже, оружии, средствах обороны и радарах. Все эти компоненты должны быть на месте, прежде чем украинские ВВС будут готовы к бою с российскими военными", — добавил. британский эксперт.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко предупредил, что как только Украина получит F-16, россияне сразу же будут бить по аэродромам, где смогли бы базироваться западные истребители.

Напомним, Запад поставил Киеву ограничение на использование истребителей F-16 – Украина сможет использовать истребители только для нанесения ударов по своей территории.

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