Когда французские истребители Mirage прибудут в Украину: авиационный эксперт дал обнадеживающий ответ

Истребители Mirage смогут охотиться за российскими крылатыми ракетами, поcкольку это основное предназначение самолета модели, которую нам предоставят.

Скорее всего, французские истребители Mirage поступят в Украину в феврале – марте.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник национального музея авиации Валерий Романенко.

"Эти истребители смогут охотиться за российскими крылатыми ракетами, поскольку это все же основное назначение самолета модели, которую нам предоставят. Кроме того, это запасной вариант для применения ракет Storm Shadow и SCALP. Эти самолеты специально были для этого переоборудованы", — говорит. эксперт.

Кроме того, по словам Романенко, истребители Mirage – это запасной вариант для применения ракет Storm Shadow и SCALP.

"Эти самолеты специально были для этого переоборудованы", — объяснил авиационный эксперт.

Напомним, ранее Игорь Романенко выразил мнение, что Украина наконец-то должна начать использовать свою авиацию не только как средства ПВО, как это происходит с американскими истребителями F-16. Очень важна в боевых операциях воздушная поддержка сухопутных войск. И с этой задачей может справиться даже небольшое количество самолетов, которые могут значительно улучшить эффективность поражения наземных целей врага.

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