Когда Германия доставит в Украину систему Patriot: в Воздушных силах рассказали

Доставка от Германии в Украину дополнительной системы ПВО Patriot займет определенное время. Однако этот процесс должен состояться как можно быстрее.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Это определенный процесс, когда необходимо завезти, доставить все пусковые установки, пункт управления. Конечно, это не одна машина, и все их надо будет доставить на территорию Украины. Это может занять некоторое время... Однако могу заверить, что это произойдет как можно быстрее", — сказал Евлаш.

Он также добавил, что Patriot поможет закрыть воздушное пространство нашего государства и оградить мирных жителей от российских атак.

"Конечно, это станет незаурядным усилением. Даже одна установка играет очень большую роль в защите воздушного пространства Украины", — подчеркнул спикер Воздушных сил.

Напомним, что Германия направит в Украину еще одну установку Patriot.

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