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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
43
Время на прочтение
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Когда и где россияне могут пойти в наступление: мнение военного обозревателя

Следует ожидать увеличения количества пехоты на передовой.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Армия РФ

Армия РФ / © ТСН.ua

РФ готовит наступление этой весной Известно, что враг планирует на 150 тысяч человек увеличить свое войско . Это до 15 новых полноценных дивизий по 10 000, которые могут быть привлечены за год

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Василий Пехньо, военный обозреватель.

"Во-первых, это свидетельствует о том, что перемирием, а тем более миром, пока не пахнет", — акцентировал он.

По словам Пехнью, россияне будут искать слабые места.

Где может наступать противник

Направления, где все это может происходить, они уже были озвучены, в частности, и Верховным Главнокомандующим. То есть Сумщина и Харьковщина. Под угрозой Купянское, Лиманское, Торецкое направления. Фиксируется увеличение интенсивности боевых действий со стороны противника в районе давления Времен Яра и Константиновки. Были разговоры, что враг может пойти в более широкое наступление, если обнаружат уязвимые точки.

"Пока все попытки врага в Запорожье не увенчались большим успехом, чтобы говорить о значительной перспективе. Но там, где будет "тонко", враг будет пытаться прорываться", — отметил обозреватель.

Ранее речь шла о том, что на Лиманском направлении ситуация становится все хуже. Ямполевка уже под полным контролем противника. Россияне пытаются прорываться к Торскому с севера, также продвигаются в направлении Колодцев.

Дата публикации
Количество просмотров
43
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