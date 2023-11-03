Когда и где ждать обострения на фронте и сколько будет длиться война: неожиданные выводы от Гетьмана

Война становится более продолжительной и нам следует понимать, что скоро она не завершится. Однако постепенно Вооруженные силы Украины будут освобождать территории, оккупированные Россией, и накапливать оружие, которые передают нам партнеры.

Об этом заявил в эфире телемарафона "Единые новости" военный обозреватель, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Наступательные действия на Мелитопольском направлении продолжатся

«Когда мы ожидаем что-то от этой войны, мы надеемся, что действия будут, как в калейдоскопе, происходить одно за другим. Если вспомнить историю, то раз в год могут происходить мощные действия на такой мощной войне. После того, как мы выгнали врага из-под Харькова и после освобождения Херсона, были наши наступательные действия на юге – на Токмакском направлении, на Мелитопольском. Я думаю, что они еще продолжатся”, — отметил эксперт.

Война становится все более продолжительной и скоро она не завершится

Но после этого, говорит Алексей Гетьман, у нас должна быть пауза и следующие серьезные действия можно ожидать не раньше зимы или уже весной: «Иначе никак. Не бывает так, чтобы это следовало один за другим. А война у нас большая и продолжающаяся. Если война не закончилась через две-три недели и длится больше года, то это растянется на три-четыре года без сомнения. Нам нужно это понимать.

Мы все равно будем освобождать наши территории, накапливать оружие, которое нам передают, подчеркнул военный обозреватель. Но, отметил он, россияне тоже готовятся: "У них сейчас где-то 450 тысяч живой силы, примерно 30 тысяч "Росгвардии", то есть полмиллиона человек. Это большая группировка”.

РФ будет тяжело проводить оборонные действия на южном направлении

Активные боевые действия, по мнению Алексея Гетьмана, могут начаться на юге: “У них логистическое плечо только из РФ и только две дороги через Керченский мост и железная дорога Волноваха-Токмак-Джанкой. Позади только Азовское море. То есть им неоткуда подпитывать эти войска патронами, горюче-смазочными материалами и всем необходимым”.

"То же касается группировки "Днепр", как они назвали его на Херсонщине, и крымской группировки, которая еще там находится", — отметил эксперт.

Штурмовать восточный фронт нам будет труднее

“На восточном фронте – Купянское направление, Лиманское, Бахмут, Авдеевка, Марьинка, то есть от Купянска до Угледара – там позади РФ и временно оккупирована наша территория. Россиянам проще что-нибудь туда подвозить. Поэтому там штурмовать эти участки фронта нам будет тяжелее всего», — считает военный обозреватель.

“А вот наступление с левого берега реки Днепр возле Херсона – там логистическое плечо только непосредственно с Крымом. Ну и конечно к югу. Там через Мариуполь к России плечо. Но когда мы перережем и выйдем на побережье Азовского моря в этой наступательной операции зимой или следующей весной, то вся группировка "Днепр" и крымская группировка окажется в оперативном окружении, то есть без возможности туда что-то поставлять", — рассказал Алексей Гетьман.

Он отметил, что останется только несколько автомобильных путей: “Подсчитано, что 90% это железная дорога и 10% – автотранспорт. Потому я уверен, что это будет нашим главным приоритетом. С точки зрения военной логики, если позади врага его большие тылы с мощными возможностями, конечно, там будет труднее. Но если позади только море, то, очевидно, врагу там будет труднее, а нам проще”.

Ранее мы писали, что война в Украине не закончится в 2023 году, и это становится все более очевидным. Политики и эксперты дают разные оценки сроков завершения войны — до 2024-2026 годов. В то же время раздаются призывы к украинцам готовиться к затяжному противостоянию с Россией. Насколько затянется война в Украине – в материале ТСН.ua.

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