Когда и как можно добиться победы в войне с Россией: командир штурмового батальона дал ответ

Командир 3-й штурмовой роты 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Владимир Фокин рассказал, как можно добиться победы в войне с Россией.

Свои соображения Фокин высказал в эфире "1+1" 22 декабря.

"Если лично от себя, то победа будет выглядеть следующим образом. Сейчас будет позиционная война. Наша задача: очень хорошо к ней подготовиться, перейти к обороне, уничтожать врага во время попыток его штурмов, и взять какое-то время для подготовки основного удара. И на примере Израиля, пройдет там три-пять-десять лет, и тогда уже мы сможем действительно выйти на границы 91-го года", — объяснил штурмовик.

Напомним, экс-командующий сил НАТО в Европе генерал армии Америки в отставке Уэсли Кларк считает, что оружие направленной энергии (DEW), которое является засекреченным в США, может помочь Украине быстро одержать победу.

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