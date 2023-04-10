Когда и как Украина будет освобождать Крым: подробности и ключевые заявления властей

Деоккупация Крыма стала одной из популярных тем заявлений украинской власти на фоне подготовки контрнаступления ВСУ. Озвучиваются как дипломатические, так и военные пути освобождения.

В Офисе президента Украины делают заявления по поводу сроков деоккупации и возможных переговоров с Россией по этому поводу. Кроме того, власти разрабатывают план "возвращения домой" полуострова.

На этом фоне в Крыму участились атаки на российские военные объекты, "хлопки" происходят еженедельно. Оккупанты тем временем активно строят защитные сооружения и роют окопы, готовясь отбивать атаки ВСУ.

Как украинские власти готовят возвращение Крыма, что происходит на оккупированном полуострове — ТСН.ua собрал подробности и ключевые заявления.

Возможны ли переговоры с Россией по Крыму

Замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в интервью Financial Times 5 апреля, что Киев может выйти на переговоры с РФ, когда украинские войска выйдут на админграницы оккупированного Крыма.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя, и когда мы окажемся на админгранице с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса", — приводит издание слова украинского чиновника.

В свою очередь, спикер президента Украины Сергей Никифоров уточнил, что в вопросе переговоров по Крыму следует ориентироваться прежде всего на слова самого Владимира Зеленского.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил уверенность в том, что Россия после поражений на поле боя будет вынуждена быстро покинуть Крым.

"По поводу того, что сказал господин Сибига — он просто зафиксировал, что если мы, например, подошли к админгранице с Крымом, Россия скажет нам: "Мы готовы вывести свои войска, но дайте нам 2, 3, 4 дня", то это может быть зафиксировано. То есть выходите, а после этого мы заходим уже в Крым без активных боевых действий", – объяснил он.

Подоляк также спрогнозировал конкретные сроки освобождения Крыма – по его мнению, украинские войска зайдут на полуостров в течение полугода.

Администрация США также отреагировала на публикацию Financial Times насчет переговоров с Москвой о судьбе Крыма.

"Только президент Зеленский может определить, готов ли, и когда он готов вести переговоры, в каком контексте и о чем. Мы считаем, что не может быть переговоров об Украине без Украины", — отметил представитель Белого дома Джон Кирби.

Военный путь

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева сообщила, что сегодня нет возможности освободить Крым политико-дипломатическим путем. По ее словам, сейчас обсуждается освобождение Крыма военным путем.

Ташева не исключила, что когда ВСУ будут на границе с Крымом, уже зайдут, скажем, в Красноперекопск, Украина может предложить России следующий вариант.

"Давайте поговорим, как вы из Крыма выйдете. Вы все равно отсюда уйдете, потому что мы вам уже разрушаем цепи поставок, загнали вас в угол. Любые войны завершаются все равно каким-то переговорным процессом. Если россияне не пойдут на это, будем освобождать военным путем", — объяснила она.

Ташева также выразила уверенность, что украинскую армию в Крыму "будут встречать не с оружием в руках, а с цветами", и сопротивления среди местного населения не будет.

В свою очередь, вице-президент Европарламента Иоанн Мирча Пашко в интервью ТСН.ua выразил мнение, что Украине вряд ли удалось бы деоккупировать Крым в ближайшее время, поскольку для этого нужна "грандиозная военная операция".

"Я ожидаю, что Крым станет одной из главных тем дискуссий в конце (войны – ред.). И вы должны подготовить к этому вместе с Западом, чтобы выйти с позицией, которая сможет изменить там баланс сил. Иначе россияне будут отчаянно за это цепляться", – посоветовал вице-президент Европарламента.

Зеленскому предложили уступить Крым, он ответил

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва неожиданно предложил, чтобы Украина уступила Крым ради завершения войны. Заявление бразильского лидера последовало вскоре после того, как его советник по международным вопросам провел переговоры в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным и представителями российской верхушки.

"Президент России Владимир Путин не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым... Зеленский тоже не может хотеть всего... Миру нужен покой", — заявил да Силва.

В МИД Украины жестко отреагировали на бразильскую "мирную инициативу" и напомнили да Силве, что "Украина не торгует своими территориями".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Крыма безальтернативным и подчеркнул, что именно с оккупации полуострова "началась попытка России поставить в рабство Украину и другие народы цивилизованной Европы".

"Деокупация Крыма безальтернативна не только для Украины, но и для всего мира. Уверен в этом. Для порядка в мире, основанном на конвенциях и Уставе ООН, а не на уголовных привычках убийц, насильников, грабителей, которые Россия пытается распространить", – подчеркнул Зеленский.

12 шагов по деоккупации полуострова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что СНБО разрабатывает концепцию по деоккупации украинского Крыма.

Концепция состоит из 12 шагов, среди которых — демонтаж Крымского моста с целью обеспечения свободы мореплавания, выезд с территории полуострова граждан РФ, переехавших туда после 2014 года, программа "Детоксикация" по аналогии с денацификацией Германии, создание документальной базы фактов репрессий против украинцев и так далее.

"Крым — это Украина! В Крыму живут наши граждане, граждане Украины, которые ждут возвращения домой! Мы никогда о них не забывали и не забудем о миллионах глаз, которые с надеждой и верой смотрят в сторону Перекопского перешейка", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что деоккупация Крыма может происходить и военным, и дипломатическим путем. По его словам, Украина предпочитает дипломатический вариант, поскольку так можно будет избежать жертв и трагедий.

Оккупанты готовятся к обороне под звуки "хлопков"

Российские оккупанты построили в Крыму целую сеть окопов и заграждений, готовясь к контрнаступлению ВСУ. Россияне построили укрепления в районах населенных пунктов Медведевка, Витино, Армянск, Маслово и в других частях полуострова.

Вдоль побережья Черного моря россияне установили противотанковые заграждения, артиллерийские установки и вырыли рвы. У озера Сиваш появилась разветвленная сеть окопов, длина которых кое-где составляет 900 метров. Там также установлены три ряда "зубов дракона" – бетонных противотанковых ограждений в форме пирамид. Издание The Washington Post обнародовало спутниковые снимки укреплений в Крыму.

Фото: The Washington Post

Фото: The Washington Post

Российские захватчики стягивают военную технику ближе к админгранице Крыма с материковой Украиной. В частности, в Сеть попало видео, как оккупанты разместили в Джанкое самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С".

В Крыму регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников и ракет на военные объекты.

В частности, 20 марта в Джанкое атакой беспилотников были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

В Симферополе 6 апреля вспыхнул масштабный пожар. Представители оккупационных властей сообщали, что это "горит птицефабрика", но местные жители говорят, что слышали звуки взрывов.

8 апреля "хлопок" прозвучал в городе Феодосия. Оккупанты объяснили несколько взрывов работой ПВО. В результате ракетной атаки была уничтожена российская система С-300 и ранены трое военных.

В этот же день в Севастополе был слышен громкий взрыв. Так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что звук взрыва связан якобы с учениями военных РФ.

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