Когда и как — увидите своими глазами: Данилов высказался о контрнаступлении ВСУ

Контрнаступление Украины зависит еще и от поставок вооружения для ВСУ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что информацией о контрнаступлении ВСУ владеет ограниченный круг лиц. Когда это произойдет, то украинцы увидят все своими глазами.

Об этом он высказался в эфире национального телемарафона.

Алексей Данилов назвал субъективными новости о том, где и каким образом ВСУ будут уничтожаться российскими оккупантами. По его словам, украинское контрнаступление во многом зависит от темпов и объемов поставок вооружения.

"Мы понимаем, что если в ближайшее время таким же образом, такими же темпами будут проходить поставки оружия, то у нас есть свой план, о котором на сегодняшний день неизвестно никому. Когда начинают рассказывать об этом так называемом большом контрнаступлении, имейте в виду, что информацией об этом контрнаступлении владеет очень ограниченный круг лиц. Когда, как и каким способом — вы увидите своими глазами", — высказался Данилов.

Он также подчеркнул, что Украина разрабатывает план по деоккупации территории.

Украинское контрнаступление

Издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников пишет, что Украина готовит контрнаступление на май. Он будет проходить на юге вдоль береговой линии на Азовском море. В статье также указано, что Киев не делится с официальными лицами США деталями своего оперативного плана,

Между тем в материале Politico говорится, что Украина сбивает Россию с толку, посылая ей ложные сигналы накануне контрнаступления своих Вооруженных сил. Журналисты рассуждают, что Россия больше всего боится наступления ВСУ на юге – из Херсона и Запорожья – или обоих, в направлении Мариуполя, Бердянска, Мелитополя и Токмака.

В то же время министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что до "реального" контрнаступления ВСУ пройдет еще около месяца или двух. В настоящее время военным мешает дождливая погода.

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