Когда и как ВСУ могут освободить Крым: подробности и прогнозы по деоккупации полуострова

В Министерстве обороны Украины после деоккупации Херсона делают смелые прогнозы насчет освобождения Крыма. Замминистра обороны Владимир Гаврилов не исключил, что ВСУ могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией может завершиться до весны.

Впоследствии Минобороны в своем Twitter сообщило, что зимой не стоит ждать паузы в боевых действиях, и сделало еще один намек относительно Крыма.

"Те, кто сейчас говорит о возможной "паузе в боевых действиях" из-за минусовой температуры зимой, вероятнее всего, никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма", — говорится в сообщении.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов в свою очередь сообщил, что украинская артиллерия после выхода на побережье Днепра в Херсонской области получила возможность контролировать территорию возле Крыма.

По мнению экспертов, освобождение полуострова по силам ВСУ, поскольку украинские военные имеют наработанную тактику деоккупации своих территорий. ТСН.ua собрал подробности и прогнозы насчет возможностей и сроков освобождения Крыма.

Оккупанты готовятся защищать полуостров

Оккупанты возле административной границы с Крымом построили новые траншейные системы для обороны от контрнаступления ВСУ.

В сеть попало видео, на котором показано, как россияне строят линию обороны. Можно заметить обустроенные окопы, бетонные противотанковые заграждения, роющие траншеи эскаваторы, тяжелую технику, грузовики и авиацию.

"К*цапня роет окопы и ставит бетонные заграждения в Крыму. Умственно отсталые думают, что это им поможет", — говорится в подписи к видео.

Окопы россиян возле пункта пропуска "Чонгар" и в районе Армянска попали на спутниковые снимки.

Фото с Twitter-страницы аналитика Бенджамина Питтета

Фото с Twitter-страницы аналитика Бенджамина Питтета

Российские оккупанты также готовятся защищать сухопутный коридор в Крым, строят укрепления и фортификационные сооружения под Мелитополем.

"Загар в январе в Крыму": на что намекали в Минобороны

Эксперт по вопросам международной безопасности Тарас Жовтенко в эфире всеукраинского телемарафона на Youtube-канале ТСН, комментируя твит Минобороны о "загаре в январе в Крыму", предположил, что "в первую очередь речь идет о "загаре" для российских военных, которые будут "жариться" от огня украинской реактивной артиллерии".

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По его мнению, освобождение Крыма – операция достаточно серьезного масштаба, но вполне реалистичная, хотя и "не в тех сроках, о которых говорят в Министерстве обороны". Как объяснил эксперт, у ВСУ есть методика, отработанная на восточном и южном направлениях, как сделать деоккупацию Крыма реальностью:

"Мы должны понимать, что еще это будет занимать определенное время. Давайте вспомним, что наш успех на Херсонском направлении начал коваться Вооруженными силами Украины еще в конце лета и начале осени. Все эти месяцы наши артиллеристы пытались обескровить российскую группировку на этом направлении, уничтожая логистику, линию снабжения, делая так, что россияне, имея количественное преимущество, все равно не могли ощутить полную отдачу от своего количественного превосходства. Если их войска недооснащены, недоукомплектованы, у них нет боекомплекта, горюче-смазочных материалов, то какая разница, что их в 3-4 раза больше, чем наших. Они не могут ни наступать, ни обороняться, ни системно вести огневое поражение".

Жовтенко отметил, что с отступлением россиян ВСУ продвигают вперед системы реактивно-залпового огня.

"Так же мы можем начать обескровливать российскую группировку дальше на левом берегу, оттесняя их фактически к административной границе Крыма. И оттуда мы можем гарантировать огневой "загар" российским оккупантам на территории полуострова напрямую", — заявил он.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире телеканала "Freeдом" предположил, что освобождение Крыма может занять 7-8 месяцев.

"Положительный сценарий – когда мы сумеем до нового года освободить и юг, и восток. Но, конечно, могут быть затяжные процессы – это полгода, 7-8 месяцев. В любом случае мы противника выбьем с нашей территории. Очень мощная работа с нашими партнерами должна ускорить процесс освобождения Украины. Здесь военные, прежде всего, и сильная дипломатия неофициального уровня. Самое мощное давление на самого Путина, на режим, который будет понимать, что альтернатива невыходу – это смерть не только Путина, а всего режима и конец России", — рассказал Маломуж.

Главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков отмечает, что для такой масштабной операции как освобождение Крыма Украине понадобится увеличение помощи от западных партнеров.

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"Речь идет о значительном увеличении поддержки со стороны союзников. Украинский военно-промышленный комплекс полностью загружен в первую очередь ремонтом и восстановлением имеющейся техники. Мы должны понимать, что даже если мы закажем тысячу танков, они у нас не появятся завтра или послезавтра", — отметил Катков.

По его словам, "такие масштабные операции как молниеносные прорывы на огромные глубины фронта свыше 100-200 км за раз, это зоны ответственности таких подразделений, как полноценные дивизии".

"Все эти операции максимально завязаны на дальнобойных средствах поражения и на завоевании преимущества в воздухе. В то же время, когда первым стоит вопрос даже не получения истребителей, а дополнительных зенитно-ракетных комплексов для противодействия Военно-космическим силам РФ, которые имеют преимущество в самолетах в десяток раз над Воздушными силами Украины – это тоже отдельный вопрос", — заявил военный эксперт.

Деоккупация Крыма: прогнозы от американских генералов

Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли считает, что освобождение Крыма военным путем маловероятно, одновременно возможно политическое решение об уходе россиян с украинского полуострова. Такое мнение он высказал 16 ноября по результатам саммита "Рамштайн-7".

Генерал отметил, что чисто с военной точки зрения выбить российские войска из Украины физически – очень сложная задача, которую невозможно выполнить в ближайшие несколько недель.

"С военной точки зрения вероятность украинской военной победы, которая определяется как изгнание россиян из всей Украины, включая Крым, вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, невысока", — сказал Милли.

Американский генерал добавил, что "политическое решение с уходом россиян из Крыма может быть, это возможно".

В свою очередь, бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что до января 2023 года Украина может деоккупировать Мариуполь и Мелитополь, после чего начнется освобождение Крыма.

"Еще два месяца боев и, по моему убеждению, украинские силы дойдут до того состояния, в котором они смогут начать следующую стадию — это освобождение Крыма. И наконец я смотрю на российские силы — их логистика ужасна, солдаты не хотят там быть. Преступное использование солдат, которые нетренированы и неукомплектованы – они не смогут выдержать давление в боях", – подытожил Ходжес.

Ходжес считает, что ВСУ могут деоккупировать Крым до конца лета 2023 года при условии, что Запад будет поставлять все необходимое вооружение.

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