Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов считает, что война в Украине против россиян завершится в конце 2024 года. Украинские войска совершат прорыв, и будет освобождено большинство захваченных врагом земель.

Таким прогнозом поделился экс-чиновник в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Ну, я считаю, в конце следующего года (завершится война в Украине против России, — Ред.). Потому что я по-прежнему надеюсь, что Украина получит дополнительно те вооружения, которые нужны для активного эффективного наступления, как это ожидали все…”, — сказал он.

Касьянов добавил, что Киеву "неполные объемы (помощи, — Ред.) были обещаны, а то, что было обещано, — несвоевременно поставлено..., и время было опущено, и были построены огромные сооружения, оборонительные сооружения на оккупированной территории..." .

“Я думаю, что в течение зимы-весны поставки будут сделаны, обещанное оборудование и вооружение будут поставлены, я хочу верить в то, что Украина добьется своей победы. Но, думаю, даже если не все оккупированные территории будут освобождены до конца года, я думаю, что к концу следующего года это должно закончиться. Я думаю, что... прорыв будет, я хочу в это верить, и большинство территорий будут освобождены…», — сказал он.

Напомним, боец "Азова" Святослав Серый, боевой путь которого начался на Майдане Незалежности, считает, что война непременно должна закончиться выходом на границы 1991 года. Иначе покоя от северо-восточного соседа не будет.

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