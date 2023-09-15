Когда и как закончится война в Украине: все возможные сценарии

Когда и как завершится война в Украине – семь ключевых сценариев, начиная от наименее возможных и даже фантастических на этом этапе, заканчивая вполне возможными уже в 2024 году, назвал эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

В его докладе говорится, что боевые действия в Украине вряд ли прекратятся в течение ближайших шести-семи месяцев. Исключением могут стать какие-то "форс-мажорные" обстоятельства, которые коренным образом изменят ситуацию в регионе. Но даже в таком случае речь пойдет скорее о замораживании, чем о заключении мира.

Смерть Путина

Одним из менее маловероятных сценариев является смерть Путина. Его Тышкевич называет сценарием "черного лебедя" для российской политической системы. Поскольку сейчас население РФ не видит "преемника", исчезновение "царя" приведет к определенной растерянности, а также к активной борьбе за власть между "башнями Кремля".

Такой сценарий означает наступление политического кризиса в РФ, но не означает мгновенного прекращения войны. Возможна даже кратковременная эскалация. Но он достаточно быстро приводит к одному из вариантов мирного договора. Это может быть выход РФ с оккупированных территорий, подписание некоей “дорожной карты деоккупации” (например, Минск-3), или просто заморозка конфликта.

Варианты "воевать до поражения Украины" в случае смерти Путина невозможны до окончания борьбы за власть внутри РФ и укрепления нового "царя", то есть в течение четырех-шести лет.

Минусом для Украины будет то, что такой сценарий снимет необходимость дальнейшей военной поддержки нашей страны и снимет актуальность членства в НАТО. Для части европейских критиков стремление Киева к альянсу появится "мощный аргумент" посредством изменений внутри РФ и отсутствия российской угрозы.

Внутрироссийский кризис переключит часть внимания наших европейских партнеров на себя. Страх перед распадом России может повлечь за собой новые порции помощи, которые образно можно назвать "новыми ножками Буша". То есть вместо одного реципиента для западных программ содействия развитию будет два – Украина и Россия.

Возможное торможение евроатлантической интеграции, умноженное на экономические проблемы разрушенной войной страны, создает отличные предпосылки для развития политического кризиса в Украине с призраком "новой площади".

Поражение Украины

Поражение Украины – еще один маловероятный, катастрофический сценарий. Он возможен при провале фронта (например, при возможном зимнем наступлении РФ), крахе экономики и росте недовольства граждан.

Такой сценарий уже не означает развала Украины, поскольку такая перспектива не устраивает ни одного из внешних игроков. Также не означает прихода к власти пророссийских сил, ведь это невозможно на этом этапе. Скорее, знакомый по новейшей истории “лоскутный” парламент, не способен принимать решения при слабом президенте. И уже на следующем политическом цикле появляется украинский аналог "Грузинской мечты". Результат – Украина попадает в российскую зону влияния с молчаливого согласия наших партнеров.

Сейчас этот сценарий крайне маловероятен, но отвергать его как совершенно невероятный не стоит, считает Тышкевич. По крайней мере, пример Грузии заставляет быть осторожным.

"Границы 1991 года" или полное поражение России

Провал российского фронта и быстрый выход Сил обороны Украины на границы 1991 года – это также маловероятный сегодня сценарий, учитывая ресурсную базу сторон, поскольку он, однако, возможен хотя бы на фоне дестабилизации внутри самой России.

При таком сценарии Украина восстанавливает территориальную целостность без дополнительных условий и навязывает РФ мирный договор на своих условиях. Мы можем получить помощь (в том числе компенсацию ущерба от РФ) и гарантии вступления в ЕС и НАТО. Но на фоне провала российской армии вряд ли наши партнеры согласятся давать дополнительные гарантии безопасности Украине. Членство в Североатлантическом альянсе или его перспективы будут восприниматься необходимыми и достаточными гарантиями.

Сценарий форс-мажора

Сценарий заморозки вынесен из групп возможные или невероятные. Это сценарий форс-мажора, при котором ни одна из сторон не получает желаемого, а война только откладывается на будущее. Фактически речь идет о перемирии из которого возможен выход к полноценным боевым действиям, переговорному процессу, аналогичному "Минскому" или варианту 38 параллели.

Условий наступления сценария несколько:

патовая ситуация на фронте, когда ни одна ни другая сторона не может добиться успеха, а ресурсы близки к истощению. Эта опция будет возможна в 2025 году или позже;

стихийная беда или техногенная катастрофа континентального масштаба, речь идет именно о масштабе, затрагивающем не только Украину и Россию, но и ряд близлежащих государств;

политический кризис в одной из стран при желании сохранить статус-кво со стороны внешних сил;

Этот сценарий не предусматривает подписания полноценного мирного договора и речь идет исключительно о прекращении огня.

"Минск-3"

Одним из вероятных в 2024-25 годах сценариев – это "Минск-3". Условием его наступления является ограниченный успех одной из сторон на фронте без перспектив его развития, а также позиция большинства внешних игроков на прекращение войны.

В таком случае фиксируется линия столкновения и формулируется какая-то дорожная карта грядущего политического урегулирования, не непременно возможная – в таком деле главное “процесс”. История "минских соглашений" тому свидетельство.

Этот сценарий будет практически гарантированно включать масштабную помощь со стороны западных партнеров на восстановление Украины. Поставить крест (или поставит на паузу) на диалоге о вступлении в НАТО по крайней мере до завершения мирного урегулирования. Вопрос евроинтеграции также рискует быть заторможенным.

Кроме того, существует возможность сохранить хотя бы минимальные уровни военной помощи и получить пусть виртуальные (в виде угроз новых санкций), но гарантии безопасности. Реализация этого сценария практически гарантирует, если не мгновенно, то в течение следующих трех-четырех лет наступление политического кризиса. Оттянуть его срок можно будет только построением автократии, но такие попытки закончатся очередным майданом.

38 параллель

Суть этого предполагаемого сценария в фиксации линии столкновения и признании невозможности на данном этапе освобождения территории как мирным, так и политическим путем. Украина будет заявлять, что не отказывается от территорий, их аннексию Россией не будет признавать большинство стран мира.

Однако это "непризнание" может походить на непризнание аннексии стран Балтии Советским Союзом. Или в лучшем для нас случае форматом непризнания аннексии Крыма. Худший (самый резкий для Украины) вариант – финский сценарий признания потери территорий.

Сценарий несет колоссальные риски возникновения политического кризиса в стране и возможен под давлением наших партнеров из ЕС и США, которые для компенсации внутриполитических рисков, вероятно, будут готовы предоставлять значительные пакеты помощи на восстановление страны.

Корейский кейс интересен также тем, что сохранятся уровни военной помощи Украине и вполне вероятное получение реальных гарантий безопасности, а также реальных перспектив быстрого членства в НАТО и ЕС.

Тактическое поражение РФ

Это, возможно, самый выгодный для Украины сценарий, приемлемость которого косвенно подтверждают ТОП-политики страны, например, заявлениями, что возвращение Крыма возможно не только военным путем.

Суть этого сценария в том, что Украина добивается существенных успехов на фронте, причем речь идет не только об освобождении части оккупированных в 2022 году территорий, но и о контроле части оккупированных в 2014 году Крыма или Донбасса. Например, вход в степной Крым, окружение одного из крупных городов "ЛДНР".

Заключается соглашение, где предполагается настоящий механизм деоккупации остальных территорий. Отличие от "Минска-3" в том, что:

Украина входит в переговорный процесс с сильных позиций

Предусматривается механизм (и сроки) деоккупации, а не "определение будущего" (с определенными особыми статусами) территорий.

Этот сценарий не гарантирует реализацию политической составляющей, а следовательно, оставляет вероятность территориальных споров с РФ. Россия не выходит из войны разгромленной, но сталкивается с угрозой политического кризиса.

Факт все еще сильной России сохраняет военную поддержку Украины, создает предпосылки для выработки реальных гарантий безопасности и гарантирует поддержку в восстановлении экономики. При этом риски внутриполитической дестабилизации в нашей стране относительно невелики – власть сможет показать реальную верифицируемую картину победы.

Этот сценарий является одним из наиболее приемлемых для наших внешнеполитических партнеров. И это одна из причин, по которым Кремль будет делать все возможное, чтобы предпосылки для его реализации не возникли в ближайшее время.

Сравнение всех сценариев

Это сравнительная таблица всех вышеперечисленных сценариев, где зеленый цветовой код – гарантированное наличие указанного результата/возможности, красный – гарантированное отсутствие такового.

Сценарии завершения войны/Скриншот из доклада Игоря Тышкевича

Сценарии завершения войны/Скриншот из доклада Игоря Тышкевича

Как видно из таблицы, для Украины из реальных лучшие два сценария – "тактическое поражение РФ" и "38 параллель". Из маловероятных полный провал РФ на фронте. Эти же сценарии самые лучшие и для внешнеполитических игроков. Исключение – опасность "38-й параллели" для стран Восточной Европы. Ведь если такой раздел будет возможен в Украине, нет гарантии такого повторения, например, в Эстонии.

Как сроки возможных разговоров о формате мира можно назвать весну 2024 года. К этому времени начало консультаций маловероятно: наши партнеры оценят способности Украины по деоккупации занятых Россией территорий, Кремль, в свою очередь, может попытаться начать новое наступление (в случае мобилизации не менее 400 тысяч человек), или, как минимум, уничтожить украинскую экономику атаками на инфраструктурные объекты этой зимой.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов дал свой прогноз, когда закончится война в Украине и при чем здесь США.

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