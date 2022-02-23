Когда и куда будут эвакуировать мирных жителей Луганщины — в ОГА рассказали

Когда и куда будут эвакуировать мирных жителей Луганщины — в ОГА рассказали

Уже сегодня, 23 февраля, может начаться частичная эвакуация жителей Счастья.

В случае, если обстрелы усилятся на Лугнащине и будут касаться гражданского населения, то власти будут принимать решение по эвакуации мирных жителей. Об этом рассказал глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в интервью "НВ".

По словам Гайдая, власти готовы к эвакуации населения и для этого есть необходим транспорт.

"Определенную часть населения мы сможем спокойно разместить в уже подготовленные места в глубине области. Определенную часть отправляем сразу в другие области, в глубине Украины. Будем принимать решение достаточно быстро", — сказал глава ОГА.

В эфире телеканала "Дом" Гайдай отметил, что в случае, если обстрел будет продолжаться, уже сегодня, 23 февраля, начнется частичная эвакуация жителей города Счастья.

Сначала жителей будут перевозить вглубь Луганской области, дальше при необходимости — в другие регионы страны.

"Я не буду называть области, куда будет проводиться эвакуация, потому что вся информация с грифом "Секретно", — уточнил глава Луганской облгосадминистрации.

Напомним, за минувшие сутки, 22 февраля, на Донбассе боевики 96 раз нарушили режим тишины, 81 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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