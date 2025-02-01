Когда и при каких условиях Украине удастся остановить наступление россиян на фронте: Братчук ответил

Украине может понадобиться еще месяцы для выполнения самой главной задачи – стабилизации фронта. Это может способствовать усилению руководящего состава на соответствующих направлениях и структурных изменений в Силах обороны.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в интервью "Главреду".

"Безусловно, переход на новую структуру управления в Вооруженных силах будет внедряться "с колес". Это очень сложно, но если будут приняты необходимые решения по коммуникации и управлению, ситуация улучшится. Надеюсь, если все удастся сделать, будет необходим результат", — сказал Братчук. .

Ранее говорилось, что наступление российских захватчиков со стадии "пика" перешло на "плато". Но пока рано говорить, что будут какие-то радикальные изменения на фронте.

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