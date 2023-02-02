Когда и при каком условии украинская армия достигнет паритета в артиллерии из РФ: ответ военного эксперта

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что по состоянию на сегодняшний день российская артиллерия имеет преимущество в украинской в 2-3 раза. ВСУ смогут достичь паритета к среде лета 2023 года, но при условии, что западные партнеры будут продолжать снабжать боеприпасами такими темпами и объемами, как сейчас.

Такое мнение Жданов высказал на своем ютуб-канале.

"На сегодняшний день дефицит боеприпасов присутствует. Более того, количество российской артиллерии больше. Преимущество в 2-3 раза, не в 10-15, как это было в начале войны, но до сих пор оно сохраняется на стороне российской армии. Выйти на паритетный уровень с российской артиллерией можем тогда, когда наши партнеры поставят необходимое количество артиллерии, когда у нас будет не 300-350 стволов артиллерии, а более 500. Не забывайте, что та артиллерия, которая у нас есть, половина есть советской. То, что нам дают, оно воюет, но это не перевешивает общее количество. Надеюсь, что к середине лета 2023 мы можем достичь этот паритет, если нам будут продолжать давать такими темпами и объемами, как сейчас", — рассказал он.

Напомним, аналитики проекта Oryx подсчитали, что российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 9 тыс. единиц военной техники, в том числе транспортных средств и единиц тяжелого вооружения.