Когда и сколько танков получит Украина: новые подробности о военной помощи Запада и планах ВСУ

Эксперты убеждены, что Германия больше не будет медлить с поставками "Леопардов".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о большой потребности ВСУ в современных танках и призвал Запад ускорить оказание военной помощи.

Украина рассчитывает по итогам очередного саммита "Рамштайн" получить сотни танков от союзников для организации наступления на стратегически важном направлении фронта. Однако Германия долго медлила с решением передать танки Leopard ("Леопард") и только 25 января официально согласилась передать 14 танков.

ТСН.ua разбирался, когда и сколько танков получит Украина, с чем связана позиция Германии по "Леопардам", и как ВСУ могут использовать западную помощь.

Сколько танков дадут Украине

Суммарно Украина рассчитывает на 300 танков от западных союзников, рассказал военный эксперт Михаил Самусь в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"Кроме "Леопардов", у нас еще есть "Челленджеры", нам еще обещают достаточно большое количество "Абрамсов", где-то проходило 30-50. Плюс еще Т-72, которые модернизируются сейчас в Чехии, — 300 уже набирается... Конечно, это 300 "теоретические" — которые нам пообещали. Будем смотреть, когда они появятся в войсках. 100 танков — это уже бригада. Бригада сверхсовременных танков — и "Челленджеры", и "Леопарды", и "Абрамсы", и даже французские "Леклерки", о которых нам говорили, это все высший пьедестал танков в мире", — рассказал эксперт.

По словам Самуся, Украина может получить "Леопарды-2" предпоследней модификации – "это сверхсовременные танки с чрезвычайными возможностями".

Telegram-канал War Infographics обнародовал список стран, которые могут передать Украине танки: Германия, США, Британия, Франция, Испания, Польша, Дания, Финляндия, Норвегия, Португалия.

В свою очередь, немецкое издание Spiegel сообщает, что европейские страны планируют предоставить украинским военным танки для двух батальонов – это 80 Leopard по 40 единиц. Кроме того, Соединенные Штаты Америки оснастят еще один батальон Abrams.

Когда танки могут появиться на фронте

Поставка новых танков для ВСУ зависит отдельно от каждой страны, передающей военную помощь, объяснил Михаил Самусь.

По его мнению, раньше, чем через два месяца, первые танки не прибудут на фронт, поскольку украинские экипажи и подразделения еще должны пройти обучение.

Самусь отметил, что Испания "говорила, что у них танки в нормальном состоянии, они их приведут в порядок через месяц и будут передавать Украине".

"Сейчас главное – готовить экипажи и технический персонал, начинать готовить системы технического обеспечения, ремонтную базу. От каждой страны будет зависеть, как быстро они смогут передавать в Украину. А у нас будут формироваться подразделения и соединения, которые будут выполнять задачи", – рассказал он.

На вопрос, хватит ли месяца для обучения экипажей, военный эксперт ответил:

"Думаю, да. Хотя есть обучение экипажей и обучение подразделений, которые будут действовать как единое целое... Я бы сказал, что два месяца, чтобы это было на уровне соединений".

В свою очередь, издание Spiegel пишет, что немецкие танки поступят на вооружение ВСУ до конца марта 2023 года. Отмечается, что такой шаг идет в координации с международными партнерами.

Задержка с "Леопардами"

Канцлер Германии Олаф Шольц долго медлил с передачей Украине современных танков Leopard, объясняя это необходимостью дополнительной "координации с союзниками", в том числе с США.

По результатам саммита "Рамштайн" 20 января союзники так и не приняли решения о поставках в Украину немецких танков Leopard. В США выразили свое разочарование.

Издание Spiegel сообщило, что власти Германии решились отправить в Украину свои основные боевые танки Leopard-2 ("Леопард-2"), а также разрешить поставки танков другим странам.

Впоследствии министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что танки Leopard 2 могут быть доставлены в Украину примерно через три месяца.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что "танки точно будут, в любом случае".

"Сегодня практически все под эгидой президента занимаются переговорами на разных площадках. Сегодня есть четкое понимание практически всеми руководителями наших разных стран-партнеров, что танки нужно передать Украине. Это не вопрос десятков, а – сотен. Это вопрос логистики, каких-то корректных юридических моментов, чтобы мы получили приоритетно танк Leopard... Столтенберг сказал, что Германия даст согласие на поставку танков и будет сама это делать. Это вопрос нескольких дней", — рассказал советник главы ОП.

Он также объяснил, что для Германии поставка танков – очень сложный внутренний вопрос, "потому что они еще не могут понять историчность этого момента".

"К сожалению, у них есть очень темное пятно в истории — Вторая мировая война, и есть негативный образ в истории. И после этого они как бы отказались от роли европейского лидера. А история же очень капризна и делает странные вещи. Она сегодня дает Германии этот шанс закрыть негативную страницу своей истории положительной", — отметил Подоляк.

Военный эксперт Олег Жданов в эксклюзивном интервью ТСН.ua также выразил уверенность, что больших задержек с "Леопардами" не будет.

"Я видел цифру в 180 танков, которые может предоставить немецкий производитель завод Rheinmetall. Это "Леопард-1" и "Леопард-2", я так понимаю, из "заначки" самого завода. Думаю, мы получим танки в полном объеме, в том числе от самой Германии. Есть положительный момент, что в Германии в Бундесвере уже отобрали 19 танков версии А5. Это более современная версия, напичканная современной электроникой в отличие от А4, которую нам хотят передать партнеры. 19 машин мы можем получить от самого Бундесвера", – говорит Жданов.

Эксперт не видит проблем с передачей танков — "это деньги, США все компенсируют".

Где ВСУ применят танки от союзников

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эксклюзивном интервью ТСН.ua отметил, что ВСУ с новыми танками смогут пойти в наступление в Запорожской области на берег Азовского моря и отрезать оккупантам сухопутный коридор в Крым.

По его словам, Украине передадут достаточно техники для крупной наступательной операции, предусматривающей выход на азовское побережье. По некоторым позициям союзники согласились дать даже больше, чем просила Украина:

"Допустим, тех же бронемашин дали более 1000, хотя спрашивали около 700. Танков нам дали более 150 — это больше половины того, о чем просили. Остался вопрос о "Леопардах", который будет в ближайшие недели закрыт. Более 300 танков мы получим. Есть положительные новости, связанные с поставкой большого количества боеприпасов к САУ и "Хаймарсам" для выполнения наступательных задач".

Как объяснил эксперт, после того как бронетехника поступит, ВСУ смогут выйти "из любой точки Запорожского фронта в любую точку азовского побережья". Это приведет к обрушению Запорожского и Херсонского фронтов, после чего станет возможной деоккупация Крыма.

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