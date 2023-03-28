Когда именно военнослужащие могут потребовать предъявления документов: сначала паспорт, потом повестка

Повестки могут выдаваться только после предъявления документа, подтверждающего личность. Могут ли военные останавливать граждан и проверять личные данные

Кто может проверять документы

Согласно утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1456 "Порядком проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения" право на проведение проверки документов у лиц предоставлены соответствующим уполномоченным лицам Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ГТС, Гостаможслужбы и Вооруженных Сил, определенных в приказе коменданта.

Как отмечает адвокат Екатерина Анищенко, проверять документы военными могут, "если в приказе указано, что работники территориальных центров комплектования имеют право на проверку документов. Вместе с этим аудио- и видеофиксация жилья граждан и их личных вещей осуществляется уполномоченными лицами только с согласия граждан" .

По словам юриста Сергея Савинского, если представители ТЦК остановили на улице с целью проверки документов, нужно попросить их предоставить информацию о своих полномочиях. Подтвердить их полномочия могут:

Служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий их принадлежность к подразделению, определенному в приказе коменданта.

Копия приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов.

Какие законные основания для того, чтобы остановить личность для проверки документов

"Просто так остановить на улице с целью проверки документов являются незаконными действиями и противоречащими требованиям Постановления КМУ от 29 декабря 2021 г. № 1456", — говорит Екатерина Анищенко.

Для проверки документов требуется одно из следующих оснований:

Лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица.

Существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение.

Лицо находится на территории или объекте со специальным режимом.

У лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено или для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно.

Лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия

Нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

Как разъясняют юристы, если уполномоченным лицом не предъявлено удостоверение личности, приказ коменданта, подтверждающий предоставление соответствующих полномочий, а также не указано основание проведения проверки документов, граждане имеют право не предоставлять документы для проверки.

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