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Когда именно военнослужащие могут потребовать предъявления документов: сначала паспорт, потом повестка

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Когда именно военнослужащие могут потребовать предъявления документов: сначала паспорт, потом повестка

Проверка документов

Повестки могут выдаваться только после предъявления документа, подтверждающего личность. Могут ли военные останавливать граждан и проверять личные данные

Кто может проверять документы

Согласно утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1456 "Порядком проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения" право на проведение проверки документов у лиц предоставлены соответствующим уполномоченным лицам Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ГТС, Гостаможслужбы и Вооруженных Сил, определенных в приказе коменданта.

Как отмечает адвокат Екатерина Анищенко, проверять документы военными могут, "если в приказе указано, что работники территориальных центров комплектования имеют право на проверку документов. Вместе с этим аудио- и видеофиксация жилья граждан и их личных вещей осуществляется уполномоченными лицами только с согласия граждан" .

По словам юриста Сергея Савинского, если представители ТЦК остановили на улице с целью проверки документов, нужно попросить их предоставить информацию о своих полномочиях. Подтвердить их полномочия могут:

  • Служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий их принадлежность к подразделению, определенному в приказе коменданта.
  • Копия приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов.

Какие законные основания для того, чтобы остановить личность для проверки документов

"Просто так остановить на улице с целью проверки документов являются незаконными действиями и противоречащими требованиям Постановления КМУ от 29 декабря 2021 г. № 1456", — говорит Екатерина Анищенко.

Для проверки документов требуется одно из следующих оснований:

  • Лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица.
  • Существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение.
  • Лицо находится на территории или объекте со специальным режимом.
  • У лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено или для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно.
  • Лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия
  • Нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

Как разъясняют юристы, если уполномоченным лицом не предъявлено удостоверение личности, приказ коменданта, подтверждающий предоставление соответствующих полномочий, а также не указано основание проведения проверки документов, граждане имеют право не предоставлять документы для проверки.

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Дата публикации
Просмотры
1184
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