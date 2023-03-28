Когда именно военнослужащие могут потребовать предъявления документов: сначала паспорт, потом повестка

Повестки могут выдаваться только после предъявления документа, подтверждающего личность. Могут ли военные останавливать граждан и проверять личные данные
Кто может проверять документы
Согласно утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1456 "Порядком проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения" право на проведение проверки документов у лиц предоставлены соответствующим уполномоченным лицам Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ГТС, Гостаможслужбы и Вооруженных Сил, определенных в приказе коменданта.
Как отмечает адвокат Екатерина Анищенко, проверять документы военными могут, "если в приказе указано, что работники территориальных центров комплектования имеют право на проверку документов. Вместе с этим аудио- и видеофиксация жилья граждан и их личных вещей осуществляется уполномоченными лицами только с согласия граждан" .
По словам юриста Сергея Савинского, если представители ТЦК остановили на улице с целью проверки документов, нужно попросить их предоставить информацию о своих полномочиях. Подтвердить их полномочия могут:
- Служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий их принадлежность к подразделению, определенному в приказе коменданта.
- Копия приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов.
Какие законные основания для того, чтобы остановить личность для проверки документов
"Просто так остановить на улице с целью проверки документов являются незаконными действиями и противоречащими требованиям Постановления КМУ от 29 декабря 2021 г. № 1456", — говорит Екатерина Анищенко.
Для проверки документов требуется одно из следующих оснований:
- Лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица.
- Существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение.
- Лицо находится на территории или объекте со специальным режимом.
- У лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено или для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно.
- Лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия
- Нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.
Как разъясняют юристы, если уполномоченным лицом не предъявлено удостоверение личности, приказ коменданта, подтверждающий предоставление соответствующих полномочий, а также не указано основание проведения проверки документов, граждане имеют право не предоставлять документы для проверки.
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