Когда истребители F-16 доставят в Украину: премьер Дании дала обнадеживающий ответ

Мэтте Фредериксен подчеркнула, что встреча в Стокгольме является сильным месседжем того, что все люди в Северной Европе твердо стоят рядом с Украиной.

Датские истребители F-16 в скором времени доставят в Украину. Об их передаче страны договорились еще раньше.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, передает "РБК-Украина".

Фредериксен подчеркнула, что сегодняшняя встреча в Стокгольме является сильным месседжем того, что все люди в Северной Европе твердо стоят рядом с Украиной.

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"Второй месседж очень четкий – мы должны ускорить и нарастить нашу поддержку Украины, потому что ситуация на поле боя очень критическая. Сейчас мы имеем обязательства безопасности от всех североевропейских стран. Мы передали Украине много (военной помощи – ред.) и хотим передать еще больше. Скоро датские F-16 будут на пути в Украину", – сказала премьер-министр.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина получит первые поставки западных истребителей F-16 "очень скоро".

Для F-16 в Украине нужно оборудовать защищенные места, речь идет о подземных сооружениях, где самолеты будут расположены и будут обслуживаться.

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