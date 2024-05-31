Когда истребители F-16 доставят в Украину: премьер Дании дала обнадеживающий ответ

Мэтте Фредериксен подчеркнула, что встреча в Стокгольме является сильным месседжем того, что все люди в Северной Европе твердо стоят рядом с Украиной.
Датские истребители F-16 в скором времени доставят в Украину. Об их передаче страны договорились еще раньше.
Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, передает "РБК-Украина".
Фредериксен подчеркнула, что сегодняшняя встреча в Стокгольме является сильным месседжем того, что все люди в Северной Европе твердо стоят рядом с Украиной.
"Второй месседж очень четкий – мы должны ускорить и нарастить нашу поддержку Украины, потому что ситуация на поле боя очень критическая. Сейчас мы имеем обязательства безопасности от всех североевропейских стран. Мы передали Украине много (военной помощи – ред.) и хотим передать еще больше. Скоро датские F-16 будут на пути в Украину", – сказала премьер-министр.
Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина получит первые поставки западных истребителей F-16 "очень скоро".
Для F-16 в Украине нужно оборудовать защищенные места, речь идет о подземных сооружениях, где самолеты будут расположены и будут обслуживаться.
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