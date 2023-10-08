Когда Италия может прекратить военную помощь Украине – в Минобороны ответили

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что военная помощь Украине "не может быть неограниченной", в то же время отметив, что Италия и дальше планирует поддерживать Украину на фоне полномасштабного вторжения России, пока это не начнет приводить к опустошению собственных оборонных запасов его страны.

Об этом итальянский министр сказал в интервью изданию Fanpage.

"Итальянская поддержка всегда была убедительна с политической точки зрения, но она никогда не была неограниченной с точки зрения возможностей вклада. С технической точки зрения это ограничение количества, в то время как с точки зрения принятия политических решений ничего не изменилось", — заявил Крозетто.

В то же время Гвидо Крозетто считает, что на фронте наступил стратегический тупик, в связи с чем дел идет к "политическому разрешению конфликта".

"Москве никогда не удастся завоевать нацию, на которую она напала. Мы являемся свидетелями невозможности разрешения конфликта на поле боя. Поэтому мы продолжаем помогать тем, кто прав, но каждый день анализируем более выгодные тактики для построения диалога, достижения мира и начала восстановления восторженной и расчлененной территории", — объяснил министр обороны Италии.

Напомним, Гвидо Крозетто выразил мнение, что весной 2024 года Киев и Москва могут сесть за стол переговоров.

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