Когда может произойти украинское контрнаступление и в каком направлении: ответ военного эксперта

Белый дом советует Украине не медлить с контрнаступлением, об этом пишет Politico.

Насколько сейчас благоприятны условия для украинского контрнаступления, когда оно может состояться и в каком направлении, объяснил военный эксперт Павел Нарожный в интервью Radio NV.

"Все сейчас говорят о российском наступлении, якобы идет какое-то огромное нашествие, какая-то группировка строится. На самом деле ничего подобного нет. Все, что мы видим, — это увеличение количества атак. Но нет какой-то огромной сформированной группировки с бронетехникой, артиллерией, в количестве 100-150 тысяч (людей – ред.), необходимых для того, чтобы пробить оборону на Донбассе", - уточнил он.

Относительно контрнаступления ВСУ, Нарожный не уверен, что у Украины сейчас свободных примерно 10 общевойсковых бригад. "Где-то о пяти-десяти нужно говорить для того, чтобы наступать на Донбассе", — уточнил он.

Ожидаем огромную волну помощи

Эксперт подчеркнул, что мы сейчас ожидаем огромную волну помощи. Она придет примерно в середине марта.

"Сейчас у нас сравнительно благоприятная погода, тепло. Это в Киеве у нас сейчас солнце, на Донбассе идет снег, там каша страшная. Вооруженные силы не смогут использовать тяжелую технику, такую как танки, гусеничные самоходные артиллерийские установки и т.д. Поэтому прямо сейчас, я более чем уверен, что нашего контрнаступления не будет", — объяснил он.

Направления возможного контрнаступления ВСУ

Нарожный уверен, что наступать на Донбасс нам невыгодно. "Почему? Потому что у врага в Донецкой области лучшая логистика: длинная граница, огромное количество железных дорог, автомобильных дорог, по которым можно делать поставки", — пояснил он.

Военный эксперт говорит, что теоретически возможно наступление в Луганской области. "Почему? Потому что там врагу не так удобно. У нас очень хорошие позиции. Наступление возможно в сторону Кременной", — отмечает он.

Но самое вероятное, по мнению Нарожного, наступление на Мелитополь, на Бердянск. "Почему? Потому что он важен исключительно с военной точки зрения. Мелитополь расположен на пересечении двух автомобильных дорог, в него заходит железнодорожная ветка. Освобожденный Мелитополь означает, что вся группировка, которая находится в Херсонской области до перешейка, пожалуй, к Джанкою, будет отрезана от линий поставок, которые идут через Мариуполь и Мелитополь", — говорит он.

Нарожный отмечает, что для нас очень важен порт Бердянска — выход на Азовское море, возможность делать какие-то операции в Азовском море, возможность атаковать Крымский мост с двух сторон.

"И, пожалуй, один из самых главных пунктов — это Энергодар и атомная электростанция, которая важна для нашей энергетической инфраструктуры, для безопасности страны. Маловероятны какие-то атомные, радиационные загрязнения, но все равно нужно этого избежать и сделать эти вопросы невозможными", — говорит эксперт.

Когда может произойти украинское контрнаступление

Если говорить о возможном контрнаступлении, то, по мнению Нарожного, реальный срок этого наступления после сезона дождей, после марта, когда подсохнет почва. Это, пожалуй, середина апреля – начало мая.

"Когда мы насытим танками, артиллерийскими системами наши Вооруженные силы, тогда мы сможем атаковать", – объясняет эксперт.

Кроме того, по данным Нарожного, сейчас формируется несколько воинских частей.

"Все слышали о так называемых бригадах наступления, "Азов" вошел в эту коалицию. Кроме того, формируются несколько бригад морской пехоты, другие общевойсковые бригады. Они сейчас на этапе становления и появятся примерно через полтора-два месяца. Тогда этот кулак станет гораздо мощнее, гораздо больше по размеру. Поэтому ожидаем мая", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, военный обозреватель Алексей Арестович отметил, что контрнаступление ВСУ начнется раньше, чем этого ожидают.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что для полноценной подготовки к деоккупации территорий государства уйдет несколько месяцев.

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