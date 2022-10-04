Когда можно не приходить в военкомат, если есть повестка: в Украине расширили список причин

В Украине расширили список причин, когда можно не приходить в военкомат, если вручили повестку.

Речь идет о болезни родных или если против мобилизованного открыто уголовное производство и он не может вовремя прийти в военкомат.

Об этом говорится в решении, утвержденном Правительством №1108 от 30 сентября.

Среди причин, по которым можно вовремя не прийти в военкомат, есть:

болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другими близкими родственниками;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, что делает невозможным его прибытие.

Однако необходимо иметь документы, чтобы подтвердить причину неявки.

Напомним, начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве полковник Руслан Тригуб объяснил, как военнообязанный узнает, что он мобилизован.

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