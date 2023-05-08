Когда можно отказаться от повестки – юрист назвал три условия

Верховная Рада Украины продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней – до 18 августа 2023 года. Во время действия военного положения в Украине повестки могут вручать мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет. Адвокат Никита Муренко объяснил, когда от вручения повесток можно отказаться.

Об этом он рассказал в комментарии "РБК-Украина".

По словам юриста, отказаться от повестки можно, в частности, если работники ТЦК выписали повестку с нарушением действующего законодательства.

А именно:

данные дописывались в частично заполненный бланк повестки;

если в повестке указаны неверные данные получателя;

повестку вручает не уполномоченное лицо, не имеющее печати или определенные данные вносили при ваc.

"В таком случае существует возможность отказаться от подписания расписки о получении повестки, после чего сотрудник ТЦК и СП составляет акт об отказе от получения повестки и передается на рассмотрение руководителям ТЦК и СП. Они в результате могут взыскать штраф за нарушение правил военного учета. Данный штраф можно обжаловать в суде", – объясняет собеседник.

То есть, факт вручения повестки в суде обжаловать нельзя, однако возможно обжалование постановления о наложении штрафа за уклонение от военного учета, если вас привлекут к административной ответственности за данный факт.

Напомним, адвокат объяснил, как нужно вести себя при вручении повестки и почему не стоит беспокоиться мужчинам до 27 лет.

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