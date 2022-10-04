Когда мы отступаем, на самом деле мы идем вперед: гауляйтер Стремоусов - о "блестящей" тактике армии РФ на Херсонщине

Гауляйтер Кирилл Стремоусов издал "гениальное" объяснение побега российских оккупантов из временно оккупированной Херсонской области. Он заявил, что "когда российская армия отступает, она на самом деле идет вперед".

Украинские силы на Херсонском направлении заставляют российских кафиров бежать из Херсонской области со скоростью света. Но у оккупационно-российских "властей" нашли интересное объяснение отступления оккупантов. Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов в истерике заявил, что "когда мы отступаем – мына самом деле идем вперед".

Это он хлопнул в прямом эфире на российском пропагандистском канале "Россия 24", видео которого распространяют в телеграмм-каналах.

"Возвращаясь ко всем этим контрнаступательным операциям (ВСУ — ред.), я скажу, что это заканчивается полным разгромом и летальным уничтожением всех, кто наступает. Паники нет. В Херсоне все стабильно. Никто, никуда не прорвался. Враги, запомните наш тактический прием, когда мы наступаем – это означает, что мы идем вперед", – сказал предатель Украины.

На видео видно, Стремоусов, комментируя контрнаступление ВСУ в Херсонской области, выглядит нервным. Его чуть не подбрасывает.

Напомним, по данным заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, украинские военные уволили уже 1534 населенных пункта. В частности, в Херсонской области было уволено более 50 населенных пунктов, в Харьковской области — 483 населенных пункта.

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