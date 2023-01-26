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Когда на фронте будут танки Challenger: ответ министра Великобритании

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
4033
Время на прочтение
1 мин
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Когда на фронте будут танки Challenger: ответ министра Великобритании

Фото: commons.wikimedia.org

Великобритания готовится к отправке новых танков.

Великобритания планирует передать Украине танки Challenger в конце марта 2023 года. До этого времени планируется подготовить украинские экипажи для этой бронетехники.

Об этом пишет Reuters.

Министр оборонных закупок Британии Алекс Чокл рассказал, что перед отправкой танков в Украину экипажи пройдут соответствующие учения. В конце марта танки Challenger уже планируют отправить на фронт.

"Планируем, что это будет в конце марта", – сказал министр оборонных закупок Британии Алекс Чокл.

Напомним, президент США Джо Байден в среду, 25 января, объявил о передаче Украине 31 танка Abrams.

Также правительство Германии официально согласилось передать Украине танки Leopard и разрешило реэкспорт другим государствам.

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Дата публикации
Просмотры
4033
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