Когда на фронте будут танки Challenger: ответ министра Великобритании

Великобритания планирует передать Украине танки Challenger в конце марта 2023 года. До этого времени планируется подготовить украинские экипажи для этой бронетехники.

Об этом пишет Reuters.

Министр оборонных закупок Британии Алекс Чокл рассказал, что перед отправкой танков в Украину экипажи пройдут соответствующие учения. В конце марта танки Challenger уже планируют отправить на фронт.

"Планируем, что это будет в конце марта", – сказал министр оборонных закупок Британии Алекс Чокл.

Напомним, президент США Джо Байден в среду, 25 января, объявил о передаче Украине 31 танка Abrams.

Также правительство Германии официально согласилось передать Украине танки Leopard и разрешило реэкспорт другим государствам.

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