Когда на фронте затихнет активное российское наступление: майор запаса НГУ предположил

К концу сентября или к первым числам октября наступательный ресурс российской армии иссякнет.

Такое мнение высказал в эфире Эспрессо.

"Есть признаки, что враг выдыхается. Об этом можно сказать даже без определенных признаков, потому что это технологические моменты. Не может любая армия продолжать долговременные наступательные действия, год или полтора. Это не потому, что какая-то армия хорошая и может это делать, а другая - плохая, потому что наступление готовится технологически. Думаю, до конца сентября иссякнет наступательный ресурс противника или, возможно, до каких-то первых чисел октября. Россияне готовились к этому наступлению примерно полгода", - отметил Алексей Гетьман.

Он подчеркнул, что исчерпывается именно технологическая возможность, а не количество военных.

"Неправильно считать – если добавили людей, то они дальше могут продолжать. Нет, не могут. Наступления так не делаются. Армия так наступать не может. Если они просто будут добавлять людей и бросать их, то просто будут стоять на одном месте. Повторю, наступление россияне готовили пол года, а то, что они подготовили – ресурс, технологический, не только человеческий, он исчерпывается", — добавил эксперт.

Напомним, из-за осложнения ситуации власти отменили эвакуационные поезда из Покровска на Донетчине.

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