Когда на самом деле начались атаки оккупантов на энергетику Украины и сколько с тех пор ракет сбито: ответ Игната

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили с сентября более 420 ракет, которые российские оккупанты запускали по нашей критической инфраструктуре.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат напомнил, что впервые оккупанты напали на энергетическую инфраструктуру еще 11 сентября, когда ударили по Харьковской ТЭЦ. А не в октябре, как говорят в обществе.

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"С этого времени уже примерно более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, атаковало же, конечно, большее количество", — рассказал Игнат.

По его словам, в РФ уже не настолько много ракет, чтобы наносить массированные удары.

"Собственно, речь идет о том, что многие ракеты врагом использованы. Носители есть, но не факт, что есть к ним ракеты в достаточном количестве. Потому что, если бы их было больше, то и били бы больше", — подытожил Игнат.

Напомним, ПВО уже сбила 70 дронов из новой партии, полученной Россией от Ирана.

Ранее Наталья Гуменюк предупредила, что Россия готовится к новой атаке Украины, но это может быть не массированный ракетный обстрел, поскольку РФ изменила тактику. Речь идет о комбинированной атаке.

Кроме того, в Вооруженных силах рассказали о способах использования дронов и ракет армией РФ.

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