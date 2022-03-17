"Когда начал успокаивать всех еще в 1982 году": Арестович показал забавное детское фото

"Когда начал успокаивать всех еще в 1982 году": Арестович показал забавное детское фото

Украинцы называют Арестовича "главным успокаивающим" во время войны.

Советник президента Украины Алексей Арестович показал свое забавное детское фото, сделанное в 1982 году, когда ему было 7 лет.

"Когда начал успокаивать всех еще в 1982 году, а дошло до них только сейчас", — написал Арестович у себя в Facebook.

На снимке маленький Арестович сидит за школьной партой.

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В комментариях к публикации советник президента пообщался с подписчиками. Он рассказал, что хорошо учился в школе, но за поведение всегда получал "двойку".

"Совсем не изменился", "Такой маленький, а уже Арестович", "Ох уж эти глаза", "Мимими дня", "Маленький и хорошенький)" — написали украинцы под фото.

Ранее Арестович отреагировал на шутки в Сети. Там украинцы показали, как "заряжают" банки с водой во время его брифингов. Одно из таких фото советник президента опубликовал у себя в Facebook.

Алексей Арестович/Facebook

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