Когда начнется новое наступление РФ и какие города хочет захватить Путин: прогноз Ступака

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Этой весной-летом армия РФ может готовить новое большое наступление — целью, скорее всего, станут две области.

Об этом сказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак изданию "Главред".

«В первую очередь – Донецкая область. Это цель номер один для России сейчас. Константиновка практически перестала существовать, ее Россия просто стирает с лица земли, разрушая дом за домом. Сейчас российские войска намерены захватить Константиновку полностью, а дальше – Краматорск и Славянск», – сказал он.

Ступак также подчеркнул, что Запорожье - очень опасное направление.

«В последние три недели наши военные делают там невероятную работу, выбивая российские войска по этому направлению, но подойти к Запорожью на расстояние 13 км российским оккупантам удалось. Если они подойдут поближе и закрепятся, то Запорожье они просто превратят в город-призрак, как Херсон. Россияне сейчас делают все, чтобы в Херсоне было нельзя жить. И другая большая угроза – уничтожение россиянами ГЭС», – добавил он.

Бои на Донбассе и вероятное наступление РФ

Военный эксперт и бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев о весенне-летнем наступлении российских оккупантов с территории РФ и с оккупированных территорий Украины говорит следующее: «То, что у россиян есть ресурсы для продолжения наступательной кампании — это очевидно. Но речь идет о продолжении, а не о новой наступательной кампании. Наступление россиян де-факто продолжается с середины октября 2023 года. Меняются направления и масштабность, но российская армия наступает».

По мнению Селезнева, в конце апреля, когда начинает появляться первая «зеленка» (зеленые листья — ред.), россияне могут масштабировать свои боевые действия на поле боя.

«Для них в приоритете – захват Славянско-Краматорско-Дружковско-Константиновской городской агломерации. Я думаю, что они будут действовать именно там, причем из трех плацдармов», – говорит аналитик.

Аналитик смоделировал ситуацию, которая может возникнуть в случае временной потери контроля над городами Покровск и Мирноград в Донецкой области. По его словам, на этом направлении сосредоточена огромная группировка врага численностью около 150 тысяч человек. При захвате этих городов россияне могут изменить вектор атаки.

На Покровском направлении российские оккупанты продолжают атаковать мелкими пехотными штурмовыми группами, последовательно уничтожаемыми Силами обороны, что свидетельствует о наличии у врага больших резервов живой силы.