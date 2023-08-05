Когда начнется военная операция в РФ: в легионе "Свобода России" дали ответ

В настоящее время легион взял тактическую паузу и занимается наращиванием численности своих рядов.

Как только руководство легиона "Свобода России" примет решение о необходимости проведения военной операции на территории России, операция будет проведена.

Об этом в интервью УНИАН заявил советник по коммуникации российской оппозиции и легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Он отметил, что граждане РФ, воюющие в Вооруженных силах Украины, готовятся к свержению в России путинского режима.

Легион "Свобода России" громко заявил о себе в мае — начале июня текущего года рейдом на территорию Российской Федерации, заняв пограничные села в Белгородской области РФ и вступив в бой с вооруженными силами РФ. Однако, по словам Барановского, сейчас легион взял тактическую паузу и занимается наращиванием численности своих рядов.

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"Мы взяли тактическую паузу. Сейчас главная задача – нарастить численность наших рядов. После походов в Белгородскую область РФ был огромный всплеск, пришло много заявок от желающих присоединиться к легиону. Но процесс обработки этих заявок очень медленный, потому что среди добровольцев могут быть люди, сосланы российскими спецслужбами", — заявил советник по вопросам коммуникации российской оппозиции и легиону "Свобода России".

Барановский подчеркнул, что люди, которые изъявили желание вступить в ряды легиона, проходят тщательную проверку.

"Проводятся очень тщательные проверки документов претендентов, проверка на детекторе лжи, разговоры с психологом. Важно, чтобы добровольцы были действительно идейными и мотивированными. Как только руководство легиона примет решение, что пора проводить военную операцию на территории России, она будет проведена", — подытожил Алексей Барановский.

Ранее в легионе "Свобода России" назвали цель своей военной операции в РФ.

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