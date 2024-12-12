Когда начнутся бои за Покровск: комбат "Волков да Винчи" шокировал прогнозом

Оккупанты могут начать боевые действия с расчетом растянуть силы украинских защитников в любой момент.

Российская оккупационная армия может начать бои за Покровск даже сегодня, но штурмовать город сразу не начнут.

Об этом сообщил комбат "Волков да Винчи" Сергей Филимонов в эксклюзивном комментарии TSN.ua.

По его словам, россияне перед тем, как начать заходить в населенный пункт, сначала обрезают логистику и пытаются обойти его с двух сторон.

“После того, как логистика в город невозможна, начинают заходить внутрь. С Покровском будет та же история. Враг будет пытаться обрезать трассу из Покровска на Днепр и, когда город будет в полуокружении или в окружении, когда там нельзя будет осуществлять нормальную логистику, будет пытаться пробиться внутрь, в лоб он не пойдет”, — сказал Филимонов.

При этом он подчеркнул, что бои с расчетом растянуть силы украинских защитников могут начаться в любой момент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "БОИ ЗА ПОКРОВСК МОГУТ НАЧАТЬСЯ СЕГОДНЯ! Эксклюзивный комментарий Филимонова!"

Напомним, Россия прилагает значительные усилия, чтобы полностью захватить украинский Донбасс, и одним из основных препятствий на этом пути для нее является город Покровск.

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