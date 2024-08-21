Когда начнутся первые бои за Покровск: экс-сотрудник СБУ назвал срок

Эксперт не исключает, что осенью могут быть первые серьезные бои за город Покровск.

Покровское направление остается "одним из самых кровавых". Вполне вероятно, что осенью будут ожесточенные бои за сам город Покровск.

Такое мнение высказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, передает FREEДОМ.

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"После начала Курской операции наблюдается ослабление наступления со стороны Российской Федерации в Донецкой области. Но это не касается Покровска. Покровское направление остается одним из самых кровавых – "мясные штурмы" армии РФ там продолжаются. Огромное количество людей, техники. Различные тактики и стратегии используются. Невероятное количество фугасных авиационных бомб (ФАБ) продолжает усиливаться на этом направлении", — рассказал эксперт.

По мнению аналитика, оккупанты стремятся разрезать Силы обороны в Донецкой области на две составные части – условный север и юг.

"То есть по классике военного искусства разрезать силы противника и "доедать" его частями", – предположил Ступак.

Эксперт не исключает, что осенью могут быть первые серьезные сражения за город Покровск, до которого примерно осталось около 15 км в российской армии.

Ранее исполняющий обязанности главы Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк заявил, что на эвакуацию у Покровска еще есть две недели, а у Мирнограда остаются считанные дни.

По информации военного эксперта Владислава Селезнева, группировка у Покровска и Торецка насчитывает 201 тыс. человек.

В свою очередь заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин рассказал, что операция ВСУ в Курской области не оказывает существенного влияния на ситуацию в Донецкой области, в том числе на самом сложном, Покровском направлении.

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