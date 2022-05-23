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"Когда нам понадобится": стало известно, что Украина будет делать с Крымским мостом

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"Когда нам понадобится": стало известно, что Украина будет делать с Крымским мостом

Фото: Крымский мост

Поставки оружия и личного состава в Крым производятся несколькими способами: автомобильным и железнодорожным через Крымский мост.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил руководитель программ центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

"Поставки оружия и личного состава в Крым осуществляются тремя способами: автомобильным и железнодорожным через Крымский мост, судами из Новороссийска в Севастополь, а также авиационным способом. Когда будут уничтожены все три канала поставок, у нас будет возможность и, главное, я хотел бы акцентировать на том, когда у нас будет необходимость. Мы имеем различные виды оружия. Генштаб их применяет в той последовательности, которую считает нужным и по тем объектам, что нужно уничтожить именно сейчас", — рассказал Павел Лакийчук.

Отдельно он добавил, что когда Украине потребуется разрушить Крымский мост, "он будет уничтожен".

Напомним, что в освобожденных от оккупантов населенных пунктах Харьковщины нашли тела 63 оккупантов.

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