Когда наступит перелом в войне с Россией: боец ВСУ назвал условия

Военный также рассказал, чего ожидать от контрнаступления украинской армии.

Для Украины перелом в войне с Россией наступит, когда Вооруженные силы Украины смогут взять под контроль Мелитополь, Мариуполь, Луганск и Симферополь.

Такое мнение высказал спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

На вопрос, что такое перелом в войне, Макарук ответил:

"Это взятие четырех городов – Мелитополь, Мариуполь, Луганск и Симферополь. Тогда большинство стратегических задач войны будет решено".

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Как прогнозирует боец ВСУ, город, за который оккупанты будут держаться до последнего – это Мариуполь.

"Донецк может пасть раньше, чем Мариуполь... Потому что это — демонстрация преступлений против человечества. Это своего рода Освенцим, который они сейчас пытаются полностью зачистить, и не успевают", — объяснил он.

В то же время, военный не возлагает слишком больших надежд на ожидаемое контрнаступление ВСУ.

"Все поверили, что танки панацея — нихр*на не панацея. Без поддержки мотопехотных соединений, которые будут на нормальной бронетехнике обучены, без артиллерийской поддержки, без защиты неба авиацией — нихр*на не будет... У нас до сих пор минометов и снарядов для минометов не хватает — о каких самолетах мы говорим, дайте минометы. Сейчас есть эйфория — мы получим самолеты и точно победа. Самолеты не заходят в населенные пункты, заходит пехота", — заявил Макарук.

Боец также отметил, что у ВСУ существуют большие проблемы с автотранспортом и мобилизационным ресурсом.

"Я вижу, что предстоящее контрнаступление будет грамотно спланировано, но с теми ресурсами, силами и средствами, которые может задействовать Генеральный штаб ВСУ, я не верю, что в этом году закончится война", — считает он.

Напомним, по итогам последнего саммита "Рамштайн" союзники решили выделить Украину танки и бронетехнику, средства ПВО и боеприпасы.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные союзники полны решимости продолжать поддержку Украины и верят в успех украинских войск во время весеннего наступления.

Как объяснил военный эксперт Александр Мусиенко, сейчас ВСУ находятся на предшествующем контрнаступлению этапе — это "накопление ресурсов для этого важного этапа с помощью наших партнеров, которые нам передают оружие".

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев прогнозирует, что до конца августа 2023 года Украина выйдет на государственную границу образца 1991 года.

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