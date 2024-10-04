Когда наступление РФ на востоке Украины достигнет кульминации: ответ аналитиков

Вооруженные силы Украины осуществляют эффективную оборону, из-за чего российское наступление на востоке Украины в ближайшие месяцы или недели достигнет кульминации.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"У российских войск нет достаточного количества живой силы и техники, чтобы продолжать интенсивные наступательные действия бесконечно долго, и текущие российские наступательные операции на востоке Украины, скорее всего, достигнут кульминации в ближайшие месяцы, если не недели", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, что украинские войска, несмотря на серьезные оперативные вызовы и ограничения, осуществляют эффективную оборону в глубине линии фронта, нанося значительные потери российским войскам, медленно сдавая позиции, но не давая российским военным добиться более быстрых успехов на поле боя.

Эксперты также подчеркнули, что захват Угледара сам собой радикально не изменит оперативную ситуацию на западе Донецкой области.

"Российские наступательные операции, преследующие оперативно важные цели, такие как попытка захвата Часов Яра или вытеснения украинских войск с левого (восточного) берега реки Оскил, либо зашли в тупик, либо преуспевают крайне медленно и в течение длительного промежутка времени", — отмечено в отчете.

Напомним, высшее командование предоставило разрешение на вывод украинских подразделений из Угледара. Решение было принято с целью сохранения жизни военных и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий.

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