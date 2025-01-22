Когда нельзя обжаловать доставку в ТЦК: юрист рассказал важные детали

Если мужчина садится в транспортное средство работников ТЦК или полиции без протокола, он тем самым дает добровольное согласие на доставку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом рассказал юрист Орест Гладьо.

По его словам, человек имеет право отказаться от предложения и повестки, если он считает, что его права нарушаются. В таком случае применяется процедура административного задержания и составления протокола.

"Вы имеете полное право отказаться от такого предложения. Для того чтобы подтвердить свое предложение, работники ТЦК и СП могут вручить вам повестку, от которой вы тоже можете отказаться, если считаете, что ваши права нарушаются. Тогда мы опять же возвращаемся к порядку административного задержания и составления протокола", — сообщил Гладьо.

Он рассказал, что административное задержание может производиться только по определенному порядку.

"Только в таком случае и в таком порядке может производиться ваше административное задержание. Если же вы садитесь в транспортное средство работников ТЦК и СП или полиции, без составления соответствующего протокола административного задержания, фактически вы даете добровольное согласие на то, чтобы вас доставили в ТЦК. И никоим образом обжаловать действия работников ТЦК в таком случае нельзя", – отметил правозащитник.

По словам юриста, из этого правила исключаются случаи незаконных действий работников ТЦК и СП, включающих применение физического или психологического насилия в отношении личности.

Напомним, ранее мы писали о том, какие документы необходимо иметь с собой на случай проверки работниками ТЦК.

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