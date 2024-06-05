Когда отцу ребенка с инвалидностью могут отказать в отсрочке от мобилизации – объяснение адвоката

Некоторые отцы детей с инвалидностью могут лишиться отсрочки от мобилизации.

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, родители, дети которых имеют инвалидность, имеют право на отсрочку от мобилизации. Для этого нужно предоставить ТЦК и СП медицинское заключение, подтверждающее диагноз ребенка.

Адвокат по военному праву Ирина Мациевская в комментарии "РБК-Украина" объяснила, дадут ли мужчине отсрочку, если ребенок получил инвалидность за границей.

Если факт инвалидности ребенка подтвержден за границей и соответствующий документ, выданный иностранным медицинским учреждением, не дает права на получение отсрочки для отца от мобилизации в Украине.

Для подтверждения инвалидности ребенка должны быть медицинские документы, выданные в Украине. Международные критерии признания инвалидности в Украине не принимаются.

"Для получения отсрочки от мобилизации по основаниям инвалидности ребенка до 18 лет, согласно постановлению КМУ 560 от 16.05.2024 года, военнообязанный должен подтвердить инвалидность ребенка документами, выданными украинскими медицинскими учреждениями, а именно: медицинским заключением о ребенке с инвалидностью до 18 лет за формой, утвержденной Минздравом, или индивидуальной программой реабилитации такого ребенка, выданной ЛКК лечебного профилактического учреждения", - объясняет юрист.

Что делать, если ребенок получил инвалидность за границей

"Имея документы, подтверждающие инвалидность или диагноз ребенка, дающего основания для установления инвалидности за границей, вы можете обратиться в медучреждение в Украине и пытаться подтвердить этот статус в Украине", — объясняет адвокат.

Мациевская добавляет, что учитывая, что ребенок, получивший инвалидность за границей, скорее всего будет находиться в других странах, где и будет проходить лечение, отцу такого ребенка трудно будет получить отсрочку от мобилизации.

"Слишком много составляющих, которые невозможно будет проверить при рассмотрении заявления на отсрочку", — говорит эксперт.

Напомним, нардеп предупредил, что многодетных родителей в ТЦК ждет "сюрприз".

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