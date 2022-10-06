Когда первое оружие из ленд-лиза окажется в Украине: Жданов озвучил термины

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что к середине текущего месяца в Украину прибудут первые партии вооружения от США в рамках ленд-лиза.

Такое мнение Жданов в интервью УНИАН.

"Я думаю, что к середине октября первые партии вооружения, которые могут быть поставлены в рамках ленд-лиза, уже могут быть в Украине. С военной точки зрения это абсолютно правильно. Ну, мы не знаем с вами плана передачи вооружения. Предположим, совсем неожиданно выяснилось, что Соединенные Штаты закупают у Кореи на 3 миллиарда долларов вооружения для Украины.Сколько нужно, чтобы отгрузиться и сюда пришел пароход? Несколько недель. То же самое, если партии вооружений будут увеличены", - отметил он.

Также эксперт рассказал, как США поставляют оружие Украине.

"Я знаю, что Соединенные Штаты сосредоточили суда обеспечения Военно-Морских сил для опрокидывания вооружений в Украину – в Европу, а затем транспортировку в Украину. Так что вполне может быть задействована и морская транспортная компонента. И это говорит о том, что партии вооружений будут достаточно велики", - отметил он.

Напомним, что во вторник, 4 октября президент США Джо Байден пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогам переговоров глава Белого дома анонсировал выделение новой военной помощи на сумму 625 миллионов долларов.

Какое оружие и военное оборудование получит Украина — рассказали в Пентагоне.