Когда первое оружие по ленд-лизу окажется в Украине: Жданов назвал термины

По словам эксперта, на срок доставки будет влиять то, из каких складов Вашингтон решит отправлять оружие – американских или европейских.

Программа ленд-лиза США для Украины должна заработать уже с 1 октября.

Когда первое оружие физически окажется на украинском фронте, военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью ТСН.ua.

"Первое оружие, полученное по ленд-лизу, окажется в Украине где-то в середине октября. В зависимости от того, откуда оно будет поставляться. Если с европейских складов — то и в первую же неделю, или в первой декаде октября. Если его будут доставлять непосредственно из Соединенных Штатов, она может прийти в середине – второй половине октября. Может быть доставка как самолетами, так и пароходами", — отметил Жданов.

Ранее Олег Жданов сообщил, что в рамках ленд-лиза Украина получит новые противоракетные комплексы.

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