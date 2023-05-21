Когда Пригожин выведет "вагнеровцев" из Бахмута: преступник назвал новую дату

По словам Пригожина, его наемники "захватили все обещанные территории".

Главарь "вагнеровцев" в очередной раз заявил о выходе наемников из зоны боевых действий. В этот раз он сказал, что с 1 июня "ни одного бойца ЧВК на переднем крае не будет".

Об этом основатель террористической группировки ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в комментарии на своем тг-канале.

"ЧВК "Вагнер" покинет зону боевых действий 25 мая. 1 июня ни одного бойца на переднем крае не будет, пока мы не пройдем переформирование, дооснащение и доучение", — заявил российский военный преступник.

Пригожин добавил, что вся информация о новых штурмах "вагнеровцев" – фейки:

"Хромово мы не штурмуем, это задача Министерства обороны", — добавил главарь наемников.

Напомним, ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и обнажила один из флангов фронта.