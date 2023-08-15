Когда произойдет новая мобилизация в РФ и почему медлит Кремль: объяснение экс-главы ГУР

Путину необходимо провести очередную волну мобилизации, но он медлит, чтобы прошли выборы.

Путинский режим планирует в сентябре этого года провести запланированные местные выборы, в марте следующего – президентские, а затем объявить новую волну мобилизации.

Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины и экс-начальник ГУР генерал Валерий Кондратюк, передает "Эспрессо".

"Ресурс России не безграничен. Ни в экономике, ни в военно-промышленном комплексе, ни в человеческом резерве. С этой бешеной скоростью, с которой снижается количество российских подразделений в Украине — а это ориентировочно до 400-500 человек в сутки. Понятно, что Путину сегодня необходимо проводить очередную волну мобилизации", – говорит экс-разведчик.

Кондратюк отметил, что Кремль пытался сделать мобилизацию скрытой путем отправки электронных повесток. Но желаемого результата это не дало.

По его мнению, в РФ оттягивают новую волну мобилизацию, чтобы провести выборы.

"Вы знаете, что 11 сентября состоятся региональные выборы. Объявление мобилизации перед ними будет бить по рейтингам власти, а им перед выборами нужно показать или нарисовать лучший результат, который они уже пытаются объявить.

Этот результат будет перетекать в выборы президента, которые пройдут в России в марте. Для них крайне важно засвидетельствовать определенный результат и после этого объявить мобилизацию. Они планируют мобилизовать примерно до 250 тыс. человек. Путин собирается воевать не до последнего патрона, а до последнего россиянина", – подытожил генерал-лейтенант.

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, когда произойдет новая волна мобилизации в РФ и сколько призовут в ряды оккупантов.

Напомним, в Центре национального сопротивления объяснили, что российское командование не учитывает больших потерь на фронте, потому что осенью в РФ будет новая мобилизация.

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