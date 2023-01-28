Когда произойдет новое большое наступление России: военный эксперт о планах оккупантов

Оккупанты запланировали наступательные действия на февраль 2023 года. Есть вероятность начала нового большого наступления уже на днях.

Об этом сказал член-корреспондент Британского королевского института оборонных и исследований безопасности Александр Данилюк в эфире Radio NV.

"Россияне однозначно запланировали наступательные действия на февраль. Возможно, даже на следующей неделе это начнется. Если не начнется, то это исключительно из-за того, что у россиян есть проблемы с планированием и выполнением", — отметил эксперт.

В то же время Данилюк отметил, что по качеству подразделения РФ будут хуже, чем те, которые атаковали Украину 24 февраля 2022 года.

"Нужно понимать, что нам тогда очень повезло, что эти маршевые колонны, абсолютно не готовившиеся к военному сопротивлению, были легкой добычей для Вооруженных сил. Такой ситуации уже не будет. Будет нормальная логистика и многое другое. Самое главное — будет количественное преимущество, которой в прошлом году не было", — добавил Данилюк.

По его мнению, не стоит рассчитывать, что военная помощь, которая была анонсирована на январском заседании в формате Рамштайн, успеет поступить Украине в эти последующие решающие несколько месяцев.

Россия увеличила количество ракет "Калибр" в Черном море. В ОК "Юг" сообщили и о том, что на дежурстве там сейчас и большие десантные корабли РФ.

За сутки оккупанты произвели более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня и нанесли один ракетный удар.

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