Когда Путин будет готов второй раз запустить "Орешник" по Украине: FT предупреждает об опасности

Россия будет использовать ракету "Орешник" с целью запугать Украину и ее союзников.

Кремль рассматривает возможность второй атаки с использованием новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" уже в эти выходные.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление неназванного представителя Совета национальной безопасности США, сделанное в среду, 11 декабря.

"Как Путин публично заявил, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни", — сказал американский чиновник.

Он подчеркнул, что Россия использовала ракету "Орешник" с целью запугать Украину и ее союзников, но даже новое оружие "не изменило ситуацию на поле боя".

"Реальность такова, что у России, вероятно, есть лишь несколько таких экспериментальных ракет, и это оружие несет меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которыми РФ регулярно бьет по территории Украины", — отметил представитель Совета нацбезопасности США.

Напомним, уже несколько западных СМИ сообщили о подготовке РФ нового удара ракетой "Орешник". По оценкам американских правительственных источников, это еще один способ терроризировать Украину.

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