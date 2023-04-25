Когда Путин принял решение о полномасштабном вторжении и как хотел поделить Украину — СМИ

Источник отмечает, что так называемую кремлевскую "элиту" якобы "всех поставили перед фактом уже в день вторжения армии РФ в Украину".

Решение о подготовке к полномасштабной войне в Украине глава Кремля Владимир Путин принял в конце февраля-начале марта 2021 года, то есть за год до вторжения. За три месяца до войны уже обсуждался дележ Украины.

Об этом говорится в российском издании "Верстка".

По информации источника, 12 июля 2022 года сайт Кремля опубликовал статью российского диктатора Владимира Путина "Об историческом единстве россиян и украинцев". По данным издания, статья менялась многократно, и в одном из вариантов была прямая угроза возможности вступить в войну. Но в окончательный вариант угроза не попала.

Лицо, близкое к администрации диктатора, рассказало, что в декабре, за три месяца до войны, уже обсуждали, как будут делить Украину между крупными корпорациями. За развитие каждого региона по замыслу должна отвечать одна из государственных или близких к Кремлю частных корпораций.

Три источника в окружении Путина подтвердили, что санкции против каналов Виктора Медведчука стали "последней каплей" в принятии диктатором решения о подготовке к так называемой "СВО".

"Наезд, когда у него отобрали телевидение и партию стали фигачить, — это прямо сильно завело Путина. Он воспринял это как личный выпад. В то же время, принимая решение о войне с Медведчуком Путин не советовался. Как и ни с кем другим. Единственным человеком, который имела постоянный выход на Путина, был его друг Юрий Ковальчук (основной акционер и экспредседатель совета директоров банка "Россия", фигурант санкционных списков ЕС, США, ряд других стран — ред.)", — отмечает источник со ссылкой на одного из давних знакомых Путина .

Два источника подтверждают, что Ковальчук сыграл решающую роль в принятии президентом РФ решения о войне. Во время пандемии коронавируса только Юрий Ковальчук не выходил из резиденции Путина, чтобы не проходить карантин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу "даже обрадовался" решению Путина.

"Он не понимал, в каком состоянии армия находится, и ему было интересно. Он поверил в то, что Путин знает что-то, чего он не знает, и действительно думал, что будет что-то не сильно серьезнее аннексии Крыма", — говорится в источнике со ссылкой на съемных Путина.

Напомним, что президент России Владимир Путин в очередной раз устроил "чистки" в военном командовании.

Между тем, по сообщениям аналитиков, главарь ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин начал информационную операцию по подрыву доверия к государственным российским военным компаниям.

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