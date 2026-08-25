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Когда Путин собирается закончить войну в Украине: назвали новую дату
В Госдуме России назвали 2030 год ориентиром для завершения войны против Украины. Депутат Виктор Соболев связал этот срок с подготовкой РФ к возможному противостоянию с НАТО.
В России ответили, когда хотят закончить войну в Украине. Депутат Госдумы России Виктор Соболев заявил, что Россия якобы должна завершить войну против Украины к 2030 году. Он призвал готовиться к возможному противостоянию со странами НАТО.
Об этом сообщают российские СМИ.
Когда Путин хочет закончить войну в Украине
По словам российского парламентария и бывшего командующего 58-й армией, этот процесс должен завершиться «абсолютной победой» кремлевской армии.
Такой временной ориентир Соболев объяснил потенциальным столкновением со странами НАТО. По его мнению, РФ якобы должна завершить кампанию в Украине, чтобы заранее подготовиться к возможной «агрессии» со стороны Альянса.
Депутат утверждает, что Германия, Польша, Франция, Великобритания, Швеция, Финляндия, Норвегия и Бельгия якобы ведут подготовку к войне против России и пытаются нанести ей «стратегическое поражение».
Никаких доказательств в подтверждение этих слов политик не предоставил. В то же время он в очередной раз повторил стандартные клише кремлевской пропаганды, назвав украинское руководство «фашистским режимом».
Российское наступление буксует на нескольких направлениях
Напомним, что 23-24 августа российские войска продолжали наступательные операции на нескольких участках фронта, в том числе в Сумской, Харьковской областях, на Купянском, Боровском, Покровском и других направлениях, однако не достигли существенных подтвержденных успехов. В частности, в Харьковской области украинские силы даже перешли в контратаку вблизи Волчанска.
В то же время украинские подразделения демонстрируют локальные успехи: по геолокационным кадрам ВСУ недавно продвинулись к востоку от Дибровы. Кроме того, украинские силы нанесли результативные удары по тыловой российской логистике и военным объектам, поразив склады, лабораторию дронов и командный пункт на оккупированных территориях.