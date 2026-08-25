Когда Путин собирается закончить войну в Украине: назвали новую дату

Когда закончится война в Украине / © Associated Press

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В России ответили, когда хотят закончить войну в Украине. Депутат Госдумы России Виктор Соболев заявил, что Россия якобы должна завершить войну против Украины к 2030 году. Он призвал готовиться к возможному противостоянию со странами НАТО.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Когда Путин хочет закончить войну в Украине

По словам российского парламентария и бывшего командующего 58-й армией, этот процесс должен завершиться «абсолютной победой» кремлевской армии.

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Такой временной ориентир Соболев объяснил потенциальным столкновением со странами НАТО. По его мнению, РФ якобы должна завершить кампанию в Украине, чтобы заранее подготовиться к возможной «агрессии» со стороны Альянса.

Депутат утверждает, что Германия, Польша, Франция, Великобритания, Швеция, Финляндия, Норвегия и Бельгия якобы ведут подготовку к войне против России и пытаются нанести ей «стратегическое поражение».

Никаких доказательств в подтверждение этих слов политик не предоставил. В то же время он в очередной раз повторил стандартные клише кремлевской пропаганды, назвав украинское руководство «фашистским режимом».

Российское наступление буксует на нескольких направлениях

Напомним, что 23-24 августа российские войска продолжали наступательные операции на нескольких участках фронта, в том числе в Сумской, Харьковской областях, на Купянском, Боровском, Покровском и других направлениях, однако не достигли существенных подтвержденных успехов. В частности, в Харьковской области украинские силы даже перешли в контратаку вблизи Волчанска.

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В то же время украинские подразделения демонстрируют локальные успехи: по геолокационным кадрам ВСУ недавно продвинулись к востоку от Дибровы. Кроме того, украинские силы нанесли результативные удары по тыловой российской логистике и военным объектам, поразив склады, лабораторию дронов и командный пункт на оккупированных территориях.

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